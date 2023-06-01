الأحد المقبل .. الوداد المغربي في ضيافة الأهلي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

مع دقات التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ، الموافق الرابع من شهر يونيو الجاري ، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي لحساب منافسات ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للفعاليات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.



كان الأهلي قد حسم تأهله إلى نهائي المسابقة القارية بعد تفوقه على نظيره الترجي التونسي بثلاثية من دون رد ذهابًا عبر كل من بيرسي تاو صاحب الثنائية وكهربا الذي وقع على ثالث الأهداف ، والفوز بهدف نظيف إيابًا عبر حسين الشحات.

بينما جاء تأهل الفريق المغربي بعد التعادل السلبي أمام صن داونز الجنوب أفريقي ذهابًا على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية ، والتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما على معقل فريق صن داونز بجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مواجهة الإياب بين الفريقين الأهلي والوداد مساء يوم 11 من الشهر الجاري.

تدريبات الأهلي ..

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ استعداته للنهائي القاري على ملعب التتش يوم الثلاثاء الماضي، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الفريق الذين سبق لهم المشاركة في مواجهة الاثنين الماضي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري مرانًا قويًّا بينما اشتملت باقي فقرات المران على جزء بدني وتدريبات إضافية بالكرة.

فيما خاض حراس المرمى بالأحمر تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، في الوقت الذي واصل فيه أكرم توفيق الظهير الأيمن للأحمر تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضي على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز ، ليعزز الأحمر صدارته لترتيب منافسات الدوري الممتاز.

وشدد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على رضاه بالفوز الذي حققه الأحمر على سيراميكا كليوباترا واقتناص الثلاث نقاط.