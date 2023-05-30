تسكين 9500 طالب قادم من السودان وروسيا وأوكرانيا بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توزيع 9 آلاف و500 طالب قادم من السودان وروسيا وأوكرانيا في الجامعات الخاصة والأهلية.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن إجمالي الطلاب الذين قدموا للتحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية من خلال الجامعات والرابط الإلكتروني المركزي بلغ 14500 طالب وطالبة.

وأشار متحدث وزارة التعليم العالي إلى أنه تم توزيع 9 آلاف و500 طالب وطالبة بالجامعات الخاصة والأهلية وجاري توزيع الباقي.

تحويل طلاب الجامعات القادمين من السودان

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستيعاب جميع الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، ممن تنطبق عليهم شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية.

وأعلن وزير التعليم العالي زيادة نسبة الـ10 في المائة المحددة للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب هؤلاء الطلاب إلى 20 في المائة حتى يقبل جميع طلاب الجامعات.

وخصصت أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية رابطًا إلكترونيًا مركزيًا جديدًا يمكن التقديم عليه الآن، لمساعدة الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها.

لتحويل الطلاب القادمين من السودان وروسيا وأوكرانيا إلى الجامعات الخاصة والأهلية اضغط هنا



وخصصت أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بريدًا إلكترونيًا in[email protected] للرد على استفسارات الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

ويستقبل هذا البريد الإلكتروني كل أسئلة الطلاب واستفساراتهم والتحديات التي تواجههم في إجراءات التحويل للجامعات الخاصة والأهلية للإجابة عليها.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، يوم السبت الموافق 13 مايو الجاري، ويستمر حتى الأول من أكتوبر 2023.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة تيسير كل إجراءات تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ في ضوء رصد استفسارات الطلاب خلال الأيام الماضية.