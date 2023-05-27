السيسي: مصر الأكثر تأثرا بالأزمة السودان والأشد حرصًا على إنهائها (فيديو)

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأزمة العنيفة التي تعيشها دولة السودان الشقيقة، قائلا: مصر اضطلعت بمسئوليتها، باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان من خلال تكثيف التواصل، مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري.

وأضاف السيسي خلال كلمته في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان أن استندت مصر في تحركاتها، إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتى الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها.

مصر تؤكد الأهمية القصوى للتنسيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة السودانية

وتابع الرئيس السيسي: " مصر تؤكد الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة السودانية واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفا أصيلا ولكونها الأكثر تأثرا بالأزمة، والأكثر حرصا على إنهائها، في أسرع وقت.

من الضروري التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار

وأوضح الرئيس السيسي : " من الضروري التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط، على الأغراض الإنسانية، ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتي تعد العمود الفقري، لحماية الدولة من خطر الانهيار.

وأكد السيسي، أن النزاع في السودان، أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورنا كأطراف إقليمية، مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب، التي أدت إليه في المقام الأول؛ معقبا: “تؤكد مصر في هذا الصدد، احترامها لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية، في أزمته الراهنة، لكن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار، التي يتعين التنسيق معها عن قرب”.

ودخل السودان في جدل مختلف خلال الساعات الماضية، على خلفية رغبة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في إبعاد المبعوث الأممي فولكر بيرتس.

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلب البرهان ترشيح بديل لفولكر بيرتس ممثل غوتيريش في السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال هناك، وذلك "للحفاظ على العلاقة التي تربط المؤسسة الدولية بالسودان".

وأشار البرهان في رسالته إلى أن ممثل الأمين العام بالسودان "منح انطباعا سالبا عن حيادية الأمم المتحدة واحترامها لسيادة الدول، وكان سلوكه يتسم بنسج التعقيدات وإثارة الخلافات بين القوى السياسية"، مما أدى إلى أزمة منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وذهب البرهان في رسالته إلى حد القول إنه ما كان لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي أن يتمرد إن لم يجد إشارات ضمان وتشجيع من عدد من الأطراف، ومن بينها بيرتس.

كما قال إن بيرتس مارس التضليل في تقاريره بزعمه أن هناك إجماعا حول الاتفاق الإطاري الموقع بين مجلس السيادة ومكونات مدنية سودانية أبرزها قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي.

في المقابل، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للجزيرة، إن الأمين العام مصدوم من الرسالة التي تلقاها من الجنرال البرهان، التي يطالب فيها بإبعاد ممثله الخاص من السودان، موضحا أن الأمين العام فخور بالعمل الذي يقوم به بيرتس في السودان، ويعيد التأكيد على ثقته الكاملة به.