إزالة 67 حالة تعدٍ على مساحة 40 فدانًا بنطاق الشرقية

في اليوم الثالث والعشرين للموجة 21..

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 67 حالة تعدٍ على مساحة 8 آلاف و791 متر مباني و40 فدانًا بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 53 حالة تعدٍ على مساحة 8 آلاف و791 متر مباني و14 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك الدولة على مساحة 40 فدانًا بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأشكالها كافة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.