تعليم دمياط ينعي معلم توفي أثناء مراقبة امتحانات الدبلوم

تنعي مديرية التربية والتعليم بدمياط اليوم السبت الأستاذ بهاء الدين عبدالمنعم السيد بدوي، معلم خبير بمدرسة دمياط الميكانيكية بنين.

والذي توفي أثناء عمله كملاحظ في مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية.

ويقدم المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ عبدالعليم جمعة، وكيل المديرية والعاملون بتعليم دمياط خالص العزاء والمواساة لأسرة الزميل رحمه الله الذي وافته المنية اليوم بين الفترتين بلجنة امتحانات الدبلومات الفنية بإدارة فارسكور.