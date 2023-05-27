بدء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بالبحر الأحمر

تبدأ صباح اليوم السبت 2023/5/27 الامتحانات التحريرية الترم الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بنوعياتها كافة (الصناعى والتجاري والفندقى) بمحافظة البحر الأحمر

وذلك بعد أن انهى الطلاب الإمتحانات العملية و التى بدأت يوم السبت الماضى و إنتهت يوم الخميس

و يؤدى الامتحانات هذا العام ٣٦٣٧ طالبًا وطالبة حسب التخصص بمعدل ٢٠٤٣ طالبًا للتعليم الصناعي و١٢٦٥ طالبًا للتعليم التجاري و٣٢٩ طالبًا للتعليم الفندقي.

صرح هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بأن مديرية التربية والتعليم أنهت التجهيزات اللازمة كافة لعقد امتحانات الدورالأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بجميع نوعياتها (الصناعى والتجاري والفندقى) حيث بدأت الامتحانات العملية يوم السبت ٢٠/ ٥ /٢٠٢٣ امتحانات عملية ومعملية واليوم تبدأ الامتحانات التحريرية

قامت المديرية بتجهيزالاستراحات وتزويدها بوسائل المعيشة اللازمة كافة وإعدادها إعدادًا جيدًا بما يليق بالمعلم وتوفير الإمكانات كافة من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية وغيرها من التجهيزات

بالإضافة إلى الخدمات المعاونة بكل إستراحة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم اللازمة.

كما أكد وكيل التعليم على ضرورة تفعيل تواصل رؤساء اللجان بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية لرصد وسرعة حل أى مشكلات تحدث أولًا بأول.

وأشار إلى أن عدد اللجان بالمحافظة ١٧ لجنة بعدد ٢ مركز توزيع (الغردقة - الشلاتين)

كما يوجد مركز فرعي بمدينة مرسى علم.

وشدد وكيل التعليم على ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات داخل اللجان وعدم دخول أى طالب بهاتف محمول مع جاهزية اللجان لأداء الامتحانات، والالتزام بكثافة الطلاب داخل اللجان وتحقيق التباعد والمسافات البينية الآمنة بينهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين مع الالتزام بالقواعد والضوابط كافة المنظمة للعملية الامتحانية.

ووجه بتضافر الجهود كافة لتوفير الأجواء الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر