نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال تكريك المجري المائي بنادى المعدية بإدكو

قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال تكريك المجري المائي بنادى المعدية وذلك فى ختام جولتها اليوم بمركز ومدينة إدكو بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد ،ومحمد محجوب - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو والدكتور إبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة ،والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث قامت بمتابعة ميدانية علي الطبيعة لأعمال التكريك ورفع نواتج تطهير المجري المائي والمقرر تنفيذ البطولة فيه بمشاركة العديد من الدول الإفريقية، وتمهيد الممشى المطل على البحيرة .

و أكدت نائب محافظ البحيرة، على حرص أجهزة المحافظة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية على الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وفق المخطط الزمني المحدد لها مع الإلتزام بأعلى معايير ومواصفات الجودة العالمية، وكذا الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى المجالات ذات الصلة للخروج بنتائج مشرفة تدلل على قدرة محافظة البحيرة وأجهزتها فى إستضافة الأحداث والبطولات الدولية .

من الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت أبريل الماضي قيام الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بوضع حجر الأساس للمجري الدولى للكياك والكانوى، وتأتي اللعبة ضمن سباقات رياضة الكاياك المتنوعة، فهي لعبة فردية أو ثنائية أو رباعية أو ثمانية، مع قائد دفة أو بدونه، وتأتى مهمة قائد دفة في سير القارب، وتصحيح خطأه، إذا جنح يميناً أو يساراً ، بالإضافة إلى دوره فى قيادة الفريق، ويتم السباق بمجداف واحد الشخص الواحد يجدف فيه عن جهة واحدة، وهناك سباقات يجدف فيها اللاعب بمجدافين عن جهتي القارب، أما مسافة السباق فهي ألفين متر للرجال وألف متر للسيدات وتكون دائما في خط مستقيم .