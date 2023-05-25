رئيس الاتحاد الإفريقي: منظمة الوحدة الافريقية نجحت في إنهاء الفصل العنصري

يوم إفريقيا

قال غزالي العثماني، رئيس الأتحاد الإفريقي ورئيس دولة جزر القمر، :" دعونا نفخر بإنجازات منظمتنا علي مدى العثود الستة الماضية، مع الإستمرار في رسم طريق بوضوح وواقعية مستقبلنا".

منظمة الوحدة الأفريقية

وأضاف العثماني، أن ما بين عامي 1963-2002، نجحت منظمة الوحدة الأفريقية في تحقيق هدفين رئيسيين في سياق تاريخي معين، من خلال التخلص من استعمار إفريقيا ونهاية الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي، على ضرورة السعي معا لتحقيق طموحات الوحدة والسلام والتنمية للنجاح في تهيئة الظروف لحرية حركة البضائع والأشخاص في الفضاء القاري ، من خلال إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) "دعونا نصادق على الاتفاقية ، لمن لا يزال مترددًا ، من أجل جعل هذا الطموح حقيقة واقعة ، ومنح قارتنا فرصة لتجربة نمو اقتصادي مستدام ولتغذية الأمل في أن تصبح واحدة من أكبر الأسواق في العالم ، في السنوات القادمة.

مفوضية الاتحاد الإفريقي

احتفلت مفوضية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، بالذكري الـ60 عامًا علي تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، وهو يوم إفريقيا الذي يحتفل به كافة البلدان الافريقية.

وحضر الاحتفالية كلا من غزالي العثماني رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الافريقي، وموسي فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والدكتورة مونيك نسانزا باجانوا نلئب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما الرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الافريقي، وأعضاء لجنة الممثل الدائم وموظفو مفوضية الاتحاد الأفريقي وأسرهم، وممثلو أجهزة الاتحاد الأفريقي والمجموعات الأقتصادية الإقليمية ووسائل الإعلام والضيوف المدعوون.

وشملت الفعاليات الأخرى التي أقيمت خلال الاحتفالات تكريم الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية ، وغرس الأشجار للاحتفال بالذكرى الستين ، والمعارض والألعاب والأنشطة المختلفة للأطفال والأمسية الثقافية.

25 مايو

يعد الاحتفال بالذكري الـ60 عامًا علي تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية علامة فارقة، في المجتمع لانه بوضوح يعد التزام القارة بالتضامن والسلام والأمن والتكامل الأقتصادي.

تأسست منظمة الوحدة الأفريقية يوم 25 مايو عام 1963م، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بهدف تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الأفريقية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة، وبعد مرور 60 عامًا كان دوره بارزًا في تعزيز العمل الجماعي مع تكريس القيم المشتركة والتعاون بين الدول الأفريقية.