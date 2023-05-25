حوار مجتمعي لتطوير المرحلة الإعدادية (فيديو)

قالت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: "إن الحوار الوطني تلقي مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، المقدم بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجارٍ تجهيز جلسات خاصة لمناقشته قبل إحالته لمجلس النواب.

أضافت النائبة رشا كليب، أن هذا المجلس سيعمل على رسم سياسة عامة للدولة في تعليم وتدريب الطلاب والخريجين، بخاصة أن التعليم قبل الجامعي يهم كل بيت في مصر، وهو ليس مسئولية جهة واحدة أو وزارة واحدة، لكنه مسئولية مجتمعية يشترك فيها المجتمع كله.

أوضحت أن التعليم حق دستوري وليس خدمة، وجميع محاور العملية التعليمية بها مشكلات، مثل تدني قدرات المعلمين، وتأخر تطوير المناهج عن مواكبة العصر، وارتفاع كثافة الطلاب واحتياج المدارس للتجديد والصيانة، بجانب أن منظومة إدارة التعليم قبل الجامعي والقائمين عليها وعلى تقييمها تحتاج لإعادة نظر.

لفتت إلى أن وزارة التربية والتعليم تستعد لطرح حوار مجتمعي لتطوير المرحلة الإعدادية، وهناك مقترح قانون لإعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، كما تمت التوصية باستحداث وحدة اقتصادية استثمارية تجري دراسات اقتصادية لتنمية موارد وزارة التربية والتعليم، واستغلال الأصول غير المستغلة للوزارة، وتوصية بالوقوف على ما تم تنفيذه في رؤية مصر 2030 للتعليم.

أكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه يرى عقد مؤتمر قومي للتعليم، بمشاركة من المتخصصين وأولياء الأمور، مع أهمية العمل على المراجعة الشاملة لقانون التعليم الحالي، وإجراء التعديلات اللازمة، خصوصًا على مستوى العلاقة ما بين التربية والتعليم والتنمية المحلية.

تعليم النواب: "أهمية العمل على الحصر الشامل للأراضي الفضاء"



لفت النائب سامي هاشم إلى أن الحزب يرى أهمية العمل على الحصر الشامل للأراضي الفضاء للاستفادة منها في بناء المدارس وسد العجز، مع العمل على تفعيل قانون الوقف الخيري في هذا الملف الذي لم يتم تفعيله حتى الآن.

تحسين الأوضاع المالية للمعلمين:



أكد أيضًا على ضرورة العمل بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، مع السعي نحو مواصلة الجهود في تعيين الـ150 ألف معين لسد العجز، مع العمل على سرعة تقديم قانون مزاولة مهنة التدريس من الحكومة إلى البرلمان.

تعليم النواب: "أهمية مواصلة أعمال تطوير المناهج بالمراحل الإعدادية"



في السياق ذاته، أكد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أهمية مواصلة أعمال تطوير المناهج بالمرحلتين الإعدادية والثانوية مع تقسيم ما حدث فى المرحلة الابتدائية، َومواصلة أيضًا تأهيل القيادات التربوية على أن يتم العمل على وضع معايير دخول الجامعات مع مجموع الثانوية العامة حتى يكون سبيلًا للقضاء على الدروس الخصوصية.

كما أكد رئيس لجنة تعليم النواب، أهمية التوسع في التعليم الفنى للقضاء على البطالة، ومراجعة منظومة النيل، وأيضًا التعليم الخاص والدولية ودعمها، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على دعوة الحوار الوطنى، وأن الجهود المبذولة من التطوعية الحالية تواجه الكثير من التحديات.

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز".