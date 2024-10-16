بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل عن تصنيع الألبان في المنوفية

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان دراسة جدوي لمشروع تصنيع الألبان في محافظة المنوفية .

ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأهمية إنتاج الالبان لتحقيق الأمن الغذائي المصري وتقليل الفجوة الغذائية بين الطاقة الإنتاجية واحتياجات السوق، نظرا لكون الألبان ومنتجاتها أحد أهم مكونات الأمن الغذائي للمواطن المصري، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل عن "دراسة جدوى لمشروع تصنيع الألبان في محافظة المنوفية" بوحدة بحوث الاقتصاد الزراعي بالمنوفية تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير المعهد، وقد استهدفت ورشة العمل والتي ألقتها الدكتورة مريم سامي مطر مدى أهمية دراسات الجدوى لمشروعات تصنيع الألبان والذي يعتبر أحد أهم أنواع الغذاء الرئيسية لأفراد المجتمع، وكذلك لكونه منتجا غذائيا متكاملا يحتوي على المكونات الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم في النمو وتحسين المناعة ومقاومة الأمراض مثل البروتين والدهن والسكريات والمعادن والفيتامينات.

وانتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات لتطوير صناعة الألبان في مصر والتي منها التشجيع على إنشاء المزيد من مزارع الألبان المتخصصة في الأراضي حديثة الاستصلاح.

والتشجيع على إنشاء المزيد من مراكز تجميع الالبان لحل مشكلة انخفاض كميات وجودة اللبن الموجه لمصانع الألبان، وزيادة الاعتماد على السلالات المحسنة، وتشجيع المزيد من شباب الخريجين على إقامة مشاريع الألبان الصغيرة، و تطوير المصانع الصغيرة والمعامل البلدية المتخصصة في إنتاج منتجات لبنية محددة مثل معامل إنتاج الجبن الراس والجبن الدمياطي وغيرها، و زيادة الاعتماد على الأجهزة الحديثة مثل أجهزة البسترة ومعدات التصنيع وثلاجات التسوية وغيرها.