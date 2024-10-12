القليوبية: انطلاق الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة

أعلن المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية، جاهزية مركز ومدن واحياء المحافظة للبدء في الموجة 24 التي انطلقت اليوم السبت وتستمر حتى 27 ديسمبر القادم لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، إلى جانب إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية بملف تقنين أراضى الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الاستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.

ويبدأ تنفيذ الموجة 24 على 3 مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 12 أكتوبر الجارى وحتى 1 نوفمبر المقبل.



وقام اللواء ايهاب حسن سراج الدين سكرتير عام المحافظة، بمتابعة جاهزية مدن بنها وكفر شكر وطوخ لتلك الموجه بحضور اللواء احمد جميل رئيس مدينة طوخ واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها و محمد غنيم رئيس مدينه كفر شكر.



وأكد محافظ القليوبية، أن المرحلة الأولى من هذه الموجة تعتمد على إزالة الحالات التي تم رفضها على منظومة تقنين أراضى الدولة من قبل لجان البت والتقنين، ثم حالات التعدى البسيطة والمتوسطة على أراضى الوحدات المحلية وجهات الولاية، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية، مع الالتزام بجدول زمني يغطى بمراكز ومدن واحياء المحافظة وحصر لحالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

كما شدد عطيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى بكل حسم للتعديات، وذلك من خلال المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.