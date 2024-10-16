تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان السادات

احتفالا بعيدها القومي

قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ خطة تجميل وتطوير ورفع كفاءة ميدان السادات، وميدان تقاطع شارع رضا مع المدارس.

وأكدت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أن الأعمال شملت النظافة العامة بشارع المدارس ومحيط ميدان السادات، دهان البلدورات من الجانبين بالجزيرة الوسطى والميدان.

كما تم رفع جميع المخلفات من الشوارع وتم نقلها خارج التجمعات السكانية للتخلص منها طبق اشتراطات وزارتي الصحة والبيئه في التعامل الصحيح مع المخلفات و القمامه وكيفيه التخلص منها

كما تم تدعيم ميدان السادات بعدد ٢٥٠ شتلة من النباتات والزهور، وتدعيم ميدان شارع رضا بعدد ٢٠٠ شتلة من النباتات والزهور.

وتأتي تلك الأعمال تزامنًا مع احتفال محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي الثالث والسبعين.