اليوم.. انعقاد المنتدى الثقافي العلمي الثالث لمركز البحوث الزراعية

في إطار خطة تطوير الأداء ورفع كفاءة الباحثين في مركز البحوث الزراعية، وبتوجيهات من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يهدف المركز إلى تعزيز البحث العلمي الزراعي وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية وزيادة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، وكذلك التصنيع الزراعي.

ويتطلع المركز إلى رفع قدرات الباحثين واستغلال الموارد لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وضمان الأمن الغذائي.

المنتدى الثقافي العلمي الثالث

سيعقد المنتدى الثقافي العلمي الثالث، الذي تنظمه لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية، اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2024، في الساعة التاسعة صباحًا بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

يحمل المنتدى عنوان "الثروة السمكية في مصر – الواقع والتحديات في إطار قضية الأمن الغذائي"، ويستضيف فيه معالي الأستاذ الدكتور محمد فتحي عثمان، أستاذ الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي بكلية الزراعة جامعة عين شمس، ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، ورئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق، والخبرة العالمية في مجال الاستزراع السمكي.

يُقام المنتدى برعاية م وزير الزراعة، وبمشاركة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، كما يشارك في المنتدى رؤساء المؤسسات العلمية والمراكز البحثية، وعمداء كليات الزراعة، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال والمختصين في الشأن الزراعي، وكبار قيادات الوزارة ومديري ووكلاء المعاهد والمعامل المركزية بالمركز، فضلًا عن مجموعة متنوعة من شباب الباحثين.

سيناقش المنتدى قضية هامة تتعلق بالأمن الغذائي، من خلال استعراض حالة الثروة السمكية في مصر، والتحديات التي تواجهها، كما سيتناول الفرص المتاحة لتنمية تسويق أسماك المزارع في مصر. يهدف الحوار إلى الوصول إلى توصيات فعالة تخدم أهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.