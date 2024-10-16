أصحاب المركز الثاني بمبادرة المشروعات الخضراء يعبرون عن سعادتهم لإستقبال رئيس جامعة دمنهور

أعرب طلاب فريق نبض بجامعة دمنهور ،عن سعادتهم الكبيرة، عقب حصولهم علي المركز الثاني بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فئة المشروعات الغير هادفة للربح.

وكان المشروع الذي قدمه طلاب فريق نبض هو "طرف صناعي للاشخاص الذين يعانون من البتر"، حيث إعتمدوا في مشروعهم على إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية بإستخدام ماكينة الفليمنت و3D Printer لطباعة الطرف الصناعي، كما حصل المشروع أيضا على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، بمنافسات مسابقة نقابة المهندسين "ملتقى الإبتكارات ومشروعات التخرج ٢٠٢٤".

وعقب الحصول علي المركز الثاني ،إستقبل الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، اليوم الثلاثاء ١٥ أكتوبر، طلاب فريق "نبض" بكلية الهندسة، الحاصلين على المركز الثاني في المشروعات الغير هادفة للربح بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المرحلة الثالثة 2024.

بحضور الدكتور محمد خيرت - قائم بعمل عميد كلية الهندسة،الدكتورة إيمان العرجاوي - مدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور محمود غزلان.

وقدم رئيس الجامعة ،التهنئة إلي الفريق الفائز الذي ضم كل من "إسلام السيد، أسامه حسين، علاء عبدالخالق، محمد فتحي، فارس خميس، حسين السيد"، متمنيا لهم دوام التميز والتفوق، ناصحا إياهم بالاستمرار في العمل والتمسك بالفرص التي تعظم الفائدة،

معربا عن بالغ سعادته بما حققوه من إنجاز ملموس خلال مشاركتهم بالمبادرة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس روح الابتكار والإبداع التي تحرص عليها الجامعة، والتزامها الحقيقى نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، مشيرا إلى استمرار الجامعة في أداء دورها و مسئوليتها في التوعية بقضايا البيئة، مشيدا بأهمية المشروع الذي قدموه.

و حث رئيس الجامعة، الطلاب خلال اللقاء على المشاركة في المسابقات التي تطلقها الدولة مثل مسابقة "رالي السيارات الكهربائية" لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، وتنفيذ سيارات كهربائية جيدة الأداء، عالية الكفاءة، اقتصادية وأكثر استدامة.

وأكد حرص الجامعة على تقديم كامل الدعم للطلاب المبتكرين للمشاركة في مثل هذه المسابقات وفقا لامكانياتها المتاحة؛ لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع تُساهم في خدمة المجتمع، لتحقيق أقصى استفادة لخدمة أغراض التنمية المستدامة.

و أشاد رئيس الجامعة، بالدعم الأكاديمي والريادي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة برئاسة الدكتورة إيمان العرجاوي، موجها جزيل الشكر لها على مجهودات المركز التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح وغيره من النجاحات، التي تعد نموذجاً لدمج المعرفة الأكاديمية بالابتكار الصناعي، متطلعا إلى تحقيق مزيد من المراكز المتقدمة في المنافسات المحلية، والعمل على المشاركة في المنافسات الدولية.

كما أشار ترابيس إلى أن هذا الإنجاز يكلل جهود الفريق الذي تعاون كامل أعضائه تحت مظلة إشراف أكاديمي متميز لكل من الدكتور أحمد السيد، الدكتورأحمد سالم ـ بقسم الكهرباء، بقياده الدكتور محمد خيرت ـ قائم بعمل عميد الكلية.