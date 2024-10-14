انطلاق أولى ندوات إدارة السياحة بمدارس الإسماعيلية

تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وفي إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية لرفع الوعي لدى جموع المواطنين بأهمية المحافظة السياحية والاقتصادية والتاريخية، نظمت إدارة السياحة بديوان عام محافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم أولى الندوات الدراسية بمدرسة السلام الإعدادية بنات.

وأوضح أشرف سليمان مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أن الندوات تتم في إطار خطة إدارة السياحة للعام الدراسي الجديد؛ لنشر التوعية السياحية بين الطلاب.

هدفت الندوة إلى تعريف الطلاب بأهمية السياحة كقطاع حيوي في مصر، إلى جانب إبراز أهمية المهرجانات السياحية التي تُقام في المحافظة ودورها في تعزيز السياحة المحلية.

وخلال الندوة التي حاضر بها أعضاء إدارة السياحة، تم تناول الأهمية التاريخية للعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق يوم ١٦ أكتوبر والدور البطولي الذي لعبه أبناء الإسماعيلية في مقاومة الاحتلال.

كما تم التنويه عن الاحتفالات الخاصة بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية، الذي سوف يتم الاحتفال به يومي الأربعاء والخميس الموافق ١٦ و١٧ أكتوبر القادم، بعدد من الفعاليات الجماهيرية وتم دعوة الطلبة للحضور والاستمتاع بالعروض الفنية المختلفة.

وتطرقت الندوة أيضًا إلى أهم المهرجانات والفعاليات التي تقام في المحافظة خلال الاحتفالات بالعيد القومي، ودورها في جذب السياحة وزيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي والسياحي للإسماعيلية.