الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

وكيل وزارة الصحة تتابع توافر المستلزمات الطبية بالمخازن

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدت الدكتوره ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، مخزن المستلزمات الطبية الرئيسى بالمديرية ؛ للوقوف على المخزون الحالي من المستلزمات الطبية والوقائية وإنتظام سير العمل والصرف بالمخازن.

 

 

وإطمأنت وكيل وزارة الصحة، على توافر رصيد إستراتيجي من المستلزمات وإحتياجات المستشفيات والإدارات وفرق المبادرات ،وأشادت بجودة الدورة المستندية وإنتظام القيد بالدفاتر والسجلات ،ووضع كروت التعريف للأصناف ،والحرص على النظام والترتيب بالمكان .

ووجهت وكيل وزارة الصحة بحصر الأصناف الموجودة والتواصل مع هيئة الشراء الموحد لإستعجال النواقص .دون تأخير واهميه المتابعه الجادة والتزام الجميع  وذالك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه واللواء اركان حرب اكرم  محمد جلال محافظ الإسماعيلية. 

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