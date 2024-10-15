رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يفتتح معهد العمايدة الابتدائي وسط حضور حاشد

افتتح الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، معهد العمايدة الابتدائي الأزهري التابع لإدارة المنشاة الأزهرية، بحضور أحمد شومان مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة، والشيخ علاء السعداوي مدير إدارة المنشاة الأزهرية، وعدد كبير من أهالي القرية.

وخلال الافتتاح، أعرب الدكتور أحمد حمادي عن سعادته الكبيرة بهذا الحضور المميز من أهالي القرية والمشاعر الصادقة والمودة التي أظهروها تجاه مؤسسة الأزهر الشريف، مؤكدًا على أهمية هذا المشروع التعليمي في تعزيز دور الأزهر في تقديم التعليم الديني للأجيال الجديدة.

المعهد يخدم أهالي القرية والمناطق المجاورة

وأشار رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، إلى أن المعهد الجديد سيخدم أهالي القرية والمناطق المجاورة، مضيفاً أنه سيتم تشغيل مرحلة رياض الأطفال قريبًا مما سيوفر خدمة تعليمية هامة لهذه الفئة العمرية.

وتجدر الإشارة أنه تم تنفيذ الأعمال تحت إشراف الإدارة الهندسية بمنطقة سوهاج الازهرية برئاسة المهندس وائل السيد محمد مدير الإدارة الهندسية، والمهندس أحمد عمر حامد المهندس المشرف، وعلى أبو الحسن حسن فني المنطقة، وتنفيذ الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بسوهاج .

وأوضح مدير الإدارة الهندسية، بالمنطقة أن أعمال الإنشاء استغرقت ستة أشهر للمعهد المكون من دور أرضى و 3 طوابق علوية، مشيرًا إلى أن المعهد يحتوي على عدد 11 فصل دراسي ومعمل علوم، وحجرة تحضير، ومكتبة، ومعمل حاسب آلي، وحجرات إدارية ودورات مياه مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة ومصلى .