الإثنين 14 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

اقتصادي: تصنيع السلع غير الأساسية يوفر فرص عمل جديدة ويؤثر بشكل مباشر على الأسعار

الدكتور سيد خضر الخبير
الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي

أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن تصنيع السلع غير الأساسية له أهمية كبيرة في الاقتصاد ويؤثر بشكل مباشر على الأسعار والعوائد من خلال تنويع الاقتصاد، ويساهم في تنويع الهيكل الاقتصادي، مما يقلل الاعتماد على السلع الأساسية ويزيد من الاستقرار الاقتصادي ويشجع على الابتكار والتطوير، مؤكدًا أن هذه  السلع  تتطلب تصميمًا فريدًا وميزات جديدة لجذب المستهلكين ويمكن أن يؤدي إنتاج سلع جديدة إلى زيادة الطلب في السوق، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.

txt

وزير التموين: تخفيضات 10% على السلع الغذائية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

txt

محافظ الفيوم يفتتح معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة

أهمية زيادة المعروض من السلع غير الأساسية

وأفاد خضر في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"  أن زيادة المعروض من السلع غير الأساسية يمكن أن يؤدي إلى تقليل الأسعار في السوق، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة ويزيد من الخيارات المتاحة للمستهلكين، مفيدًا أن تحسين الجودة في تصنيع السلع غير الأساسية يدفع الشركات إلى تحسين جودة منتجاتها، مما يعود بالنفع على المستهلكين وزيادة العائدات، وأن تكون السلع غير الأساسية مصدرًا جيدًا للإيرادات الحكومية من خلال الضرائب، مما يعزز الميزانية العامة للدولة.

تصنيع السلع غير الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة

وكشف الخبير الاقتصادي، أنه يمكن أن يسهم تصنيع السلع غير الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال استخدام موارد محلية وتقنيات بيئية محسنة، وبالتالى هناك عدة خطوات يمكن اتخاذها لتقليص حجم الاستيراد والحفاظ على العملة الأجنبية مثل الدولار من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز الصناعات المحلية، و تقديم حوافز ضريبية أو دعم مالي للشركات المحلية لزيادة إنتاجها وتلبية احتياجات السوق.

مواد متعلقة

موعد مباراة الجزائر وتوجو بتصفيات أمم أفريقيا الليلة

الزراعة تعزز توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة في جميع المحافظات

الزراعة: جميع السلع متوفرة في منافذ الوزراة بتخفيضات تصل لـ 25% (فيديو)

وزير التموين: تخفيضات 10% على السلع الغذائية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر
الجريدة الورقية