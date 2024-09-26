معهد فتيات الغردقة ينظم ندوة تثقيفية ضمن مبادرة " معًا لبناء إنسان "

نظمت أسرة المواد الفلسفية بمعهد فتيات الغردقة، ندوة تثقيفية بعنوان" مهارات التخطيط الجيد"، ضمن مبادرة ( معًا لبناء إنسان ).

وناقش الندوة، أهمية تنظيم الوقت وإدارته بالشكل الأمثل لتحقيق التفوق والتميز، وكيفية جدولة الوقت ووضع أولويات على مدار اليوم.

جاء ذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وإشراف شيخ المعهد عبد المنعم عابدين.

كما تابع فضيلة الشيخ سعد عبد الحميد خلف الله، مدير عام منطقة البحر الأحمر الأزهرية للعلوم العربية والشرعية، اختبارات القبول لمرحلتى التجويد والعالية بمعاهد القراءات للعام الدراسي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥م.

بحضور مدير التعليم النوعي منى شمس، والشيخ محمد همام، مدير إدارة شئون القرآن الكريم، وذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية.

واطمأن فضيلته على حسن سير الاختبارات وانضباطها وتوفير جو هادئ، مشيدا بحسن التنظيم والدقة في العمل، والالتزام بجميع التعليمات.

وأكدت مدير التعليم النوعي بالمنطقة أن اللجان تسير في هدوء مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة والمعايير المقررة لتحقيق الشفافية، موضحة أن معاهد القراءات هذا العام تشهد إقبالا ملحوظا، رغبة في الالتحاق بالتعليم الأزهري وأن الاختبارات قد أجريت على مدار يومين " الأربعاء والخميس".

كما شهد فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الخميس، فعاليات الاجتماع السنوي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥م، لموجهي ومعلمي ومعلمات التربية الرياضية بإدارات المنطقة.

بحضور محمد أحمد إبراهيم غربة، موجه عام التربية الرياضية، ومسئولي الأنشطة والمسابقات بديوان عام المنطقة، لمناقشة آليات تنفيذ خطة العمل خلال العام الدراسى الجديد.

حيث تناول الاجتماع مناقشة الخطة والبرنامج الزمني للأنشطة خلال العام الحالي، ووضع تصور مقترح معتمد على الضوابط التي تم وضعها من قطاع المعاهد الأزهرية، بالإضافة لمناقشة عدة محاور هامة متعلقة بإدارة حصة التربية الرياضية وطابور الصباح، وتفعيل الأنشطة المختلفة؛ نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به تلك الأنشطة في إعداد الطالب؛ ذهنيا وثقافيا ورياضيا ونفسيا، مما يعود بالإيجاب على مستوى تحصيل الطالب العلمي.

وحث فضيلته خلال الاجتماع على تفعيل مبادرة اكتشاف الموهوبين رياضيا، ومبادرة المشروع القومي للياقة البدنية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "بداية لبناء إنسان".