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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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رجال الأعمال: "لدينا البدائل لبعض السلع المستوردة لكنها ليست بنفس الجودة"

مجد الدين المنزلاوي
مجد الدين المنزلاوي

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، أمين عام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، إن مصر تحولت من بلد زراعي لبلد صناعي مع عهد محمد علي، وهناك الكثير من الصناعات قامت في مصر قبل ثورة 52 وتطورت في عهد طلعت حرب، موضحًا أن مصر لم تستطيع تطوير هذه الصناعات ولم تتطورها وتستفيد بها بالشكل الأفضل.

وشدد “المنزلاوي”، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه لابد من وجود استراتيجية للصناعة للتحرك في العديد من الاتجاهات والتي تحددها العديد من العوامل داخل الدولة، والتوجه لصناعة التكنولوجيا الذي له قيمة مضافة كبيرة، موضحًا أن هناك بدائل ولم تصل للجودة التي ترضي المستهلك.

 

وأشار إلى أن هناك منتجات كثيرة مصرية بعد تحقيقها للجودة والمشاركة في اختبارات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وهو ما يجعل المستهلك نفسه يمتنع عن المنتج المستورد، مؤكدًا أن هناك أعباء على الصناعة لا يتحملها المستورد، مضيفًا: "كلما خفضنا من حجم الاستيراد يعني دعم للعامل المصري ولدينا المقومات لتقليل الاستيراد".

 

وتابع: "المدارس التكنولوجيا توجد فرص عمل والتعلم بشكل أكبر من التعليم بالنظام الأخر".

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