وليد صلاح الدين: ميشالاك سيكون مفاجأة جوميز في السوبر

قال وليد صلاح الدين نجم الكرة المصرية السابق، ومدير الكرة بنادي زد، إن بطولة السوبر المصري صعبة جدا لأنها في أجواء خارجية وفي بداية الموسم، ولا تعلم مستوى كل فريق كيف سيكون؟.

وأضاف وليد صلاح الدين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن الزمالك ظهر بشكل جيد في المباراة الودية أمامنا، وجوميز أجرى عدة تبديلات وغير في مراكز اللاعبين، ووقف على مستوى كل لاعبيه.

وتابع وليد صلاح الدين: كونراد ميشالاك ظهر بشكل جيد وأعتقد أنه سيكون مفاجئة جوميز في السوبر المصري.

وأردف نجم الأهلي السابق: سيراميكا كليوباترا يمتلك لاعبين مميزين خاصة بعد ضم عدد صفقات مميز، وهو نفس الأمر بالنسبة لنادي بيراميدز الذي خاض فترة إعداد مميزة.

واختتم وليد صلاح الدين: الأهلي يسعى إلى التتويج بالسوبر، وخسارة السوبر الإفريقي ستؤثر سلبيًا على المارد الأحمر، والبطولات تمنح الثقة للاعبين في الملعب وللجماهير في المدرجات، وهو ما يحدث عكسه حال الخسارة.