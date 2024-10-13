الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد صلاح يتصدر تشكيل القرن في البريميرليج

صلاح
صلاح

تصدر الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هجوم أفضل تشكيل في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال القرن الحادي والعشرين، وذلك بفضل إنجازاته الملحوظة في السبعة مواسم التي قضاها في البطولة.

txt

ريال مدريد يفكر في ضم صلاح

مرتبط بالرحيل عن آنفيلد في عام 2025، يتبقى لصلاح أقل من 9 أشهر على انتهاء عقده الحالي مع الريدز، مع وجود اهتمام جاد من أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه، نظرًا لمكانته كواحد من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة.

هذا الموسم، ساهم صلاح في 8 أهداف مع ليفربول في 7 مباريات، حيث سجل 4 أهداف وصنع مثلها في الدوري الممتاز للموسم 2024-25. إجمالًا، ساهم صلاح في 311 هدفًا مع ليفربول خلال 359 مباراة، مسجلاً 217 هدفًا و94 تمريرة حاسمة.

نشر موقع "Score 90" التشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز في القرن 21، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك

الدفاع: آشلي كول، جون تيري، ريو فيرنانديز، والكر

الوسط: كيفين دي بروين، ستيفن جيرارد، فرانك لامبارد

الهجوم: محمد صلاح، تيري هنري، كريستيانو رونالدو

مواد متعلقة

ريال مدريد يفكر في ضم صلاح

محمد صلاح يقترب من انجاز جديد مع منتخب مصر.. وتريزيجيه يطارده

محمد صلاح في الصدارة.. هدافو مصر في تصفيات أمم أفريقيا تاريخيًا

محمد صلاح خارج قائمة مباراة موريتانيا رسميًا

ناقد رياضي: محمد صلاح يظهر بمستوى مختلف مع حسام حسن (شاهد)

مدرب منتخب مصر: "صلاح لو طلب عدم لعب مباراة موريتانيا سأوافق"

حسام حسن: "صلاح أخي الصغير وغير مقبول المقارنة بيننا"

"الكينج" يجمع محمد إمام وشيرين عادل ومحمد صلاح فى رمضان 2025 (تفاصيل)
الجريدة الورقية