محمد صلاح يتصدر تشكيل القرن في البريميرليج

تصدر الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هجوم أفضل تشكيل في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال القرن الحادي والعشرين، وذلك بفضل إنجازاته الملحوظة في السبعة مواسم التي قضاها في البطولة.

مرتبط بالرحيل عن آنفيلد في عام 2025، يتبقى لصلاح أقل من 9 أشهر على انتهاء عقده الحالي مع الريدز، مع وجود اهتمام جاد من أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه، نظرًا لمكانته كواحد من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة.

هذا الموسم، ساهم صلاح في 8 أهداف مع ليفربول في 7 مباريات، حيث سجل 4 أهداف وصنع مثلها في الدوري الممتاز للموسم 2024-25. إجمالًا، ساهم صلاح في 311 هدفًا مع ليفربول خلال 359 مباراة، مسجلاً 217 هدفًا و94 تمريرة حاسمة.

نشر موقع "Score 90" التشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز في القرن 21، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك

الدفاع: آشلي كول، جون تيري، ريو فيرنانديز، والكر

الوسط: كيفين دي بروين، ستيفن جيرارد، فرانك لامبارد

الهجوم: محمد صلاح، تيري هنري، كريستيانو رونالدو