الأهلي يحصل على مليون ونصف المليون دولار من ودية أهلي جدة السعودي.. التفاصيل كاملة

كشف الإعلامي محمد الليثي عن اتفاق النادي الأهلي مع نظيره الأهلي السعودي على إقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 12 نوفمبر المقبل في اعتزال النجم السعودي السابق خالد مسعد، من دون لاعبي الأهلي الدوليين، لانشغالهم بالأجندة الدولية التي سيخوض خلالها منتخب مصر مباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة.

وقال محمد الليثي: "الأهلي سيحصل على مليون و500 ألف دولار من النادي السعودي، مقابل خوض هذه المباراة التي تم الاتفاق على جميع تفاصيلها خلال الأيام الماضية، وحصلت إدارة الأهلي على موافقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، بخوض هذه المباراة من دون الدوليين في تمام الساعة التاسعة مساء يوم 12 نوفمبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، المعروف بـ"الجوهرة المشعة".

ويخوض فريق أهلى جدة مواجهة ودية مع النادى الأهلى المصرى فى شهر نوفمبر المقبل، فى حفل اعتزال النجم السعودى السابق خالد مسعد.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أنه من المقرر إقامة مباراة اعتزال خالد مسعد بين الأهلى السعودى ونظيره الأهلى المصري رسميًا يوم 12 نوفمبر المقبل فى التاسعة مساءً.

وأضافت، أنه من المقرر أن تقام مباراة استعراضية أيضًا تجمع أصدقاء خالد مسعد مع جيل 94.

وكان خالد مسعد، لاعب أهلي جدة السعودي السابق، أعلن فى وقت سابق حصوله على موافقة النادي الأهلي على المشاركة في مباراة اعتزاله.

وقال خالد مسعد، خلال مؤتمر صحفي، نقلته صحيفة الميدان السعودية، "اخترت الأهلي المصري للمشاركة في مباراة اعتزالي، لأني أحب هذا النادي جدًا".

شدد مسعد: "الأهلي أكبر نادٍ في أفريقيا ومن أفضل الأندية العربية، وسعيد للحصول على موافقته للمشاركة في مباراة اعتزالي".

وشارك مسعد مع منتخب السعودية في كأس العالم مرتين بنسختي 1994 و1998.