الإثنين 14 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ناقد رياضي: قلاوة لن يرحل من سيراميكا كليوباترا وما يحدث في الزمالك تخريب

قلاوة
قلاوة

أكد أحمد جلال الناقد الرياضي، أن عمرو قلاوة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مستمر داخل الفريق ولن يرحل إلى الزمالك، بالموسم الجاري.

إقرأ أيضًا..

txt

ثروت سويلم: الشركة الألمانية لا تعرف الأهلي أو الزمالك.. وأرفض تصريحات حسام حسن الأخيرة

وتابع جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك يدخل الصفقات بنظام قراءة الفاتحة فقط دون اتخاذ خطوات رسمية".

وأضاف أحمد جلال: "ما يحدث داخل الزمالك هو تخريب، وأعضاء مجلس الإدارة يضربوا في بعض وهو سبب عدم إتمام الصفقات، والنادي لم يتمم أي صفقة محلية سوى محمد حمدي المعار من إنبي، والذي حضر من أجل تجهيزه للاحتراف الخارجي".

مواد متعلقة

متحف الحضارة يحتفل بمرور 110 عاماً على الحركة الكشفية والإرشادية بمصر

الزمالك يدرس تعديل عقد الشناوي وبيراميدز يرفض رحيل مصطفى فتحي

خالد جلال: راضٍ عن ما قدمته مع الزمالك.

خالد جلال يوجه نصيحه مهمه لمدرب الزمالك

خالد جلال: التأجيلات أضرت بالدوري المصري

خالد جلال: أوباما يتعرض للظلم ولا غنى عنه في تشكيل الزمالك

حرس الحدود: محمود ممدوح لن يرحل للزمالك ولو بـ 200 مليون جنيه

طارق السعيد: أرفض استمرار جوميز مع الزمالك في الموسم المقبل
الجريدة الورقية