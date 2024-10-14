ناقد رياضي: قلاوة لن يرحل من سيراميكا كليوباترا وما يحدث في الزمالك تخريب

أكد أحمد جلال الناقد الرياضي، أن عمرو قلاوة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مستمر داخل الفريق ولن يرحل إلى الزمالك، بالموسم الجاري.

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وتابع جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك يدخل الصفقات بنظام قراءة الفاتحة فقط دون اتخاذ خطوات رسمية".

وأضاف أحمد جلال: "ما يحدث داخل الزمالك هو تخريب، وأعضاء مجلس الإدارة يضربوا في بعض وهو سبب عدم إتمام الصفقات، والنادي لم يتمم أي صفقة محلية سوى محمد حمدي المعار من إنبي، والذي حضر من أجل تجهيزه للاحتراف الخارجي".