الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مبادرة “بداية” تقدم خدمات كثيرة لمختلف الفئات.. فيديو

بداية
بداية

أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أن المبادرات الرئاسية التي تطلق وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يكون هدفها هو تحسين جودة حياة المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

 مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”

 

وشدد “رفعت”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، على أن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” تقدم خدمات بالملايين، مؤكدًا أن مبادرة “100 يوم صحة” تقدم 60 مليون خدمة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يمتلك الرغبة في ضخ طاقات عمل هائلة في العمل العام والتنموي ولديه القدرة على النجاح في تحقيق هذه الرغبة. 

وأوضح أن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن ومخاطبة مختلف فئات المجتمع ووصل الخدمات إلى طالبيها مباشرة، مشيرا إلى أنّ المبادرات الرئاسية تقدم خدمات في مختلف المجالات.

وتابع: “مبادرة حياة كريمة تقدم 115 مركز شباب جديد ما يؤكد على حدوث نهضة كبيرة”، مؤكدًا أن الدولة المصرية كانت تضم 45.7 ألف مدرسة في عام 2012 لكن الآن زادت عدد المدارس وأصبحت تمتلك مصر ما يقارب الـ61.5 مدرسة، حيث إن المبادرة أضافت 15.8 ألف مدرسة بتوفير 127 ألف و450 فصل جديد، مما يعني تطور القطاع التعليمي.
 

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