رفع 619 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال أسبوع بسوهاج

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تحسين مستوى النظافة، ورفع الإشغالات، وذلك من خلال تكثيف الحملات للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وقد قامت الوحدات المحلية خلال الأسبوع الماضي برفع 619 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات، وضبط 355 مخالفة من المضبوطات والإشغالات .



وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، برئاسة هلال زكي، بحملات نظافة مكبرة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت قرى " بندار الكرمانية، و أولاد شلول وتوابعها، والصلعا، وإدفا، والكوامل، وبلصفورة، وروافع القصير، وأولاد مامن وتوابعها، وجزيرة شندويل، وطريق الكوامل سوهاج الجديدة، وطريق 42، والمدخل الشرقي "، كما تطهير ترعة " الفارة " .



وشنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة علي لطفي، حملات النظافة المكبرة بنطاق الحي، شملت " رفع كفاءة النظافة بـ " كوبري أخميم سوهاج، وميدان الشبان، وشارع أخميم سوهاج، والجلاء، والنهضة، والشريف، ومدينة ناصر، وشارع العشرين، وشارع المركز التجاري الإسلامي، وشارع الساحة، والتحرير، وميدان جمال عبد الناصر، والمشنب، وحارة الأشراف، وشارع أحمد لطفي السيد، وشارع الجمهورية، وشارع المدارس، والكورنيش الشرقي، وشارع الشهيد محمد ضياء الدين، وشارع ١٩ ، وشارع الشايب، وتم رفع الأتربة بشارع سيتي، والسيد سليمان، والملجأ، والجهاد، وشارع الكرنك، وشارع أسيوط سوهاج، والسنترال بنجع أبو شجرة ،وبورسعيد، ومحيط مسجد أنصار السنة، وشارع أحمد ماهر، ومحيط بنك الدم، والمزلاوي بالأرقم، وميدان الثقافة، و شارع أسيوط سوهاج، وتم رفع الإشغالات وضبط ومصادرة ١٢٠ مخالفة مرافق متنوعة بحملة مكبرة بالسوق القديم بمدينة ناصر والسوق الحضري الجديد.



كما واصلت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، برئاسة أحمد الشطوري، أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع، ورفع التراكمات، وتفريغ حاويات القمامة بمنطقة غرب الكوبري، والشوارع الرئيسية والفرعية، وشارع المحطة، ونفق نبيل فراج، وجميع قطاعات الحي " المخبز الآلي، والبحر والمدينة الطبية، ومدينة العرائس، وقطاع المحطة، وشارع الجرجاوية، وراشد والحويتي والعمري، حيث تم رفع 165 طن قمامة من قطاع الحي خلال الأسبوع الماضي .



و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، برئاسة علي بهنس، عدد من حملات النظافة استهدفت " ميدان الصينية، وطريق الكوبري العلوي بنيدة، وقرى نيدة والحواويش، وجزيرة محروس، والكولة، وفي استجابة للأهالي تم القيام بحملة إنارة وإصلاح وصيانة الأعمدة بمدينة أخميم، بمحيط مدرسة الجهاد، والحارات المتفرعة من شارع الشرقاوي، وشارع العسال، وطريق الخلوة".



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، برئاسة خالد أبو محسب بحملات مرافق ورفع الإشغالات، أسفرت عن تحرير ١٧محضر إشغال طريق، وتم متابعة اعمال صيانة وتشغيل محولات الكهرباء والكشافات واعمدة الانارة العامة وتركيب خلايا ومهمات الانارة، كما تم رفع المخلفات والتراكمات، وازالة الاشغالات، واستكمال أعمال رصف الطريق السريع وكذلك دهان البردروات، وقص الأشجار، ودهان مداخل المدينة والكباري باللون الفضي"، ومن خلال حملات النظافة على قرى المركز، تم رفع 90 طن من الأتربة والقمامة والمخلفات الصلبة .



فيما قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر برئاسة " فريدة سلام، بحملات نظافة مكبرة بمحيط المدارس والمعاهد، ورفع المخلفات والتراكمات، ورفع كفاءة الشوارع وتيسير حركة المرور للمواطنين، وذلك بمناطق " المرحلة الثالثة لإسكان الشباب، وشارع الابراج الرئيسي، ومنطقة أنوال النسيج اليدوي القديمة"، كما تم القيام بحملة مسائية لرفع كفاءة الكهرباء وتركيب كشافات ليد موفرة للطاقة بـ "الشارع الرئيسي والمنطقة الصناعية الثانية، ومحيط محطة المياه، والمنطقة الصناعية الأولى، ومحيط مصانع " الكرتون والأكسجين و الالمونتال، ومؤسسة رعاية الأيتام، وقسم الشرطة ونقطة المطافي والاسعاف، ومنطقة أبراج الاوقاف، ومنطقة فرقة شرطة شرق، و مساكن منخفضة التكاليف، و ميدان المفارق، ومحيط المدارس التعليمية ومنطقة الاسكان الاجتماعي بجوار المرحلة السادسة" .



وفي مركز ومدينة جرجا، برئاسة عاطف الصمطي، تم القيام بحملات مرافق وإشغالات مكبرة، أسفرت عن ضبط 47 من المضبوطات، وتحرير 20 مخالفة متنوعة، وقد استهدفت الحملة ميدان المحطة ومنطقة المزلقان الأوسط وشارع الحرية وشارع عمر مكرم ، ومنطقة معهد الصحابة، تم رفع الباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية والميادين لتيسير الحركة المرورية بالمدينة .



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، برئاسة حسين حبارير، بحملات نظافة استهدفت " كوبري البلينا الجديد، وقرى المركز، والمناطق والكتل السكنية لرفع المخلفات من الصناديق وأماكن تجمعات القمامة بمدينة البلينا وطريق العرابة السياحي، ومنطقة المنشية، وشارع الشهيد محمد الامير، ومنطقة المحطة، وطريق العرابة، وقرية أولاد عليو، وتم القيام بأعمال الإنارة وصيانة كشافات الإنارة بطريق الوحلية - نجع مازن" .



وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، برئاسة أحمد حسن، حملات إشغالات مكثفة بالمدينة، ورفع الإشغالات والمخالفات بالشوارع والميادين والأسواق المختلفة، كما تم رفع مستوى النظافة بشوارع المدينة ورفع الحاويات بالشوارع، وتم استكمال دهان البردورات من بداية كوبري طما العلوي حتي الوحدات السكنية، وتم إنارة موقف سيارات سوهاج وطهطا، وطريق أحمد عرابي حتى سلامون، وشملت حملات النظافة قرى " مشطا، الواقات، المدمر، وسلامون، والجباب" وتم رفع 24 طن قمامة، ورفع التراكمات بالطرق الرئيسية، وبين الترعتين بكوم العرب".



وفي مركز ومدينة المراغة، برئاسة شريف السيد، تم القيام برفع كفاءة شارع السنترال بالمدينة، ورفع مستوى النظافة بطريق باصونة السمارنة، وطريق شندويل، وطريق أسيوط سوهاج، وجاري استمرار الحملات بجميع قرى المركز " .



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، برئاسة أحمد البدري، بحملات نظافة واشغالات مكبرة بشوارع المدينة، استهدفت شوارع " سعد زغلول، وصلاح سالم الغربي، ورفع الإشغالات من الكباري، وأمام بنك مصر، وميدان الشهداء، وشارع البحر"، كما تم إنارة طريق سوهاج نجع حمادي مدخل المنشاة، وطريق العسيرات المنشاة، وطريق الدويرات، وكوبري المشاة العلوي، وموقف سيارات الزوك الغربية، وتم رفع الإشغالات بـ " ميدان جمال عبد الناصر، وميدان الشهداء، والشارع الجديد، وصلاح سالم الغربي والشرقي" .



وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، برئاسة ممدوح عباس، جهودها في تنفيذ الحملات المكثفة، لرفع المخلفات وتراكمات القمامة بدائرة المدينة والقرى التابعة، وقد تم رفع وتفريغ كافة الحاويات بـ " طريق ترعة جهينة، وشارع الجمهورية، والشهداء، وشارع هندسة الري، والبساتين، وعمارات الموقف، ومحيط المؤسسة، ومدارس " التجارة، والحرية، والتحريري، و الصنايع بنين، ومدرسة الشهيد ومحطة الصرف الصحي، ومنطقة الجدارية، وقرية الطليحات، وعنيبس، وجهينة الشرقية "، وتم رفع 340 طن من الأتربة والقمامة والمخلفات .

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، برئاسة محمد السيد، حملاتها المكبرة للنظافة ورفع المخلفات، وقد استهدفت شوارع " أحمد رضوان، والسوق، وشارع مجلس المدينة الجديد، وشارع محمد عبد الحميد رضوان، وشارع الشهداء، وشارع الصحة، وقرى السلام، والخيام، و أولاد سالم بحري، وأولاد يحيي بحري، وطريق النغاميش، وقد تم رفع 12 قلاب قمامة ومخلفات صلبة " .



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، برئاسة عامر عوض، بحملات مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات، ورفع القمامة والتراكمات، بمدينة وساحل طهطا، وتم تحرير 151 مخالفة متنوعة ومضبوطات بشوارع المدينة والقرى التابعة، وتم القيام بحملات النظافة ورفع المخلفات بقرى " الصفيحة، ونزلة القاضي، وبنجا، وشطورة، والصوامعة غرب "، كما تم إزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بمختلف الشوارع والميادين .