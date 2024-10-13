الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ريال مدريد يفكر في ضم صلاح

صلاح
صلاح

دخل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، ضمن حسابات نادي ريال مدريد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 
 

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ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2025، ولم يتحرك النادي حتى الآن لتقديم عرض لتمديد عقده.

وفقًا لموقع "Four Four Two"، أظهر ريال مدريد اهتمامًا مفاجئًا بالتعاقد مع صلاح، رغم وجود الثلاثي فينيسيوس 
جونيور، كيليان مبابي، ورودريجو في صفوفه.

يسعى النادي لاستغلال فرصة التعاقد مع صلاح مجانًا في حال عدم تجديد عقده مع ليفربول.

إلى جانب ريال مدريد، تظل أندية دوري روشن ضمن أبرز المهتمين بالتعاقد مع صلاح في الصيف المقبل.

هذا الموسم، شارك محمد صلاح في 10 مباريات مع ليفربول، وسجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.
 

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