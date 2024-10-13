سامح يوسف: مباريات السوبر المصري ستكون قوية وخارج التوقعات

طالب سامح يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، لاعبي القلعة البيضاء بضرورة استغلال التتويج بالسوبر الإفريقي قبل خوض منافسات بطولة السوبر المصري.

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك كعبه عالى على بيراميدز ويلعب بشكل أفضل خلال المواجهات السابقة بينهما، ومباريات السوبر المصري ستكون قوية وخارج التوقعات".

وأضاف: "لاعبو الزمالك معنوياتهم عالية وأصبح لديهم ثقة كبيرة ويجب استغلال ذلك في مباريات السوبر المصري لأنها ستمنحك دفعة معنوية بشكل مضاعف قبل انطلاق الموسم الجديد".