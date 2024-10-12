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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إبراهيما نداي: "كنت في قمة سعادتي بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي"

نداي
نداي

أكد إبراهيما نداي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أنه كان سعيدًا للغاية، بعد تتويج الفارس الأبيض بلقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه.

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ونجح الزمالك في تحقيق لقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما فاز على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والتي شهدها ملعب المملكة آرينا بالسعودية.
وتحدث إبراهيما نداي في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "كنت في قمة سعادتي بعد الفوز بالسوبر الإفريقي،  وأرسلت التهاني للاعبين والجهاز الفني ، و رسالتي لجماهير الزمالك: أنا أحبكم كثيرًا، أريدكم فقط أن تظلوا تدعموا هذا الفريق دائمًا".
وتابع إبراهيما نداي تصريحات لبرنامج الكورة مع فايق: "عقدي مع الزمالك انتهى لذلك رحلت والعقد كان سنتين.. وتجربتي مع الزمالك كانت إيجابية بالنسبة لي وأتواصل دائما مع معظم اللاعبين وعلى رأسهم شيكابالا لتبادل التهنئة".

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