نيس يتغنى بمنعم.. أرقام مميزة لتريزيجيه مع التوأم.. صلاح يقترب من عرش تاريخي

«الفراعنة» الأفضل في تصفيات «الكان 2025»

قاد ثنائي المحترفين، محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح، منتخب بلادنا إلى فوز ثمين بنتيجة 2-0 على ضيفتها موريتانيا، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ليقترب الفراعنة خطوة مهمة من التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المملكة المغربية.

بهذا الانتصار، حافظ المنتخب المصري على سلسلة انتصاراته في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بفوزه في أول ثلاث جولات على كاب فيردي وبوتسوانا وأخيرًا موريتانيا.

سجل تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 69، وأضاف القائد محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، الذي سيتكرر مجددًا الثلاثاء المقبل.

يتصدر المنتخب المصري، المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا فرق "كاب فيردي وبوتسوانا وموريتانيا"، بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط، بفضل تحقيقه 3 انتصارات على التوالي، بواقع كاب فيردي (3-0)، بوتسوانا (4-0) وموريتانيا (2-0).

وأصبح المنتخب المصري على أعتاب كأس أمم أفريقيا 2025، على رأس مجموعته التي تضم كلًا من الرأس الأخضر، بوتسوانا، موريتانيا، ويملك الثلاثي نفس الرصيد بنحو 3 نقاط.

نقطة واحدة على حجز تذكرة التأهل:

بات المصريون قريبًا من التأهل رسميًا إلى نهائيات الكان، التي تقام في ديسمبر من العام المقبل، حيث نحتاج فقط للتعادل، والحصول إلى نقطة واحدة لحجز تذكرة أمم المغرب 2025م.

وللمرة الأولى منذ 2001، نجحت كتيبة الفراعنة في تحقيق 3 انتصارات في أول 3 مباريات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم السمراء.