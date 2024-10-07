نشرة التوك شو.. جدل بيع مطعم صبحي كابر و ذكرى حرب أكتوبر

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



تحدث اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن معركة "رأس العش"، والتي جسدت بسالة قوات الصاعقة المصرية.

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سمير فرج يكشف تفاصيل بسالة قوات الصاعقة في معركة رأس العش (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تحتفل اليوم بذكرى نصر أكتوبر لجيشنا العظيم، معقبا: "كل سنة وحضراتكم بألف خير".

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أحمد موسى في ذكرى نصر أكتوبر: يوم من أمجاد وبطولات جيشنا العظيم



علق الإعلامي تامر أمين، على مرور 51 سنة على نصر أكتوبر، معلقا "السنوات الماضية احتفلنا بها بشكل تقليدي وروتيني، ولكن هذا العام كان الاحتفال بشكل مختلف واستثنائي، وسط ظروف كارثية يعاني منها الشرق الأوسط.

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تامر أمين: 6 أكتوبر الانتصار الأول والأخير والأكبر للعرب على إسرائيل (فيديو)



أكد الفنان الكبير لطفي لبيب، أنه كتب سيناريو "الكتيبة 26" بعد انتهاء حرب أكتوبر والسيناريو جاهز منذ عام 1975، موضحا أنها قصة حقيقية بالكامل لعبور الجيش المصري القناة وتحقيق النصر، موضحًا أنه يحكي هذه القصة بداية من القطار من كوبري الليمون في رمسيس بمحافظة القاهرة حتى تحقيق مفاوضات السلام.

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لطفي لبيب: حرب أكتوبر نصر مصر الساحق على العدو الإسرائيلي



قال اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب السادس من أكتوبر، إن مصر بالطائرات السوفيتية التي كانت متخلفة تكنولوجيا، ورغم ذلك استطاعت أن تقطع ذارع إسرائيل الطولى في المنطقة.

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اللواء أحمد المنصوري: مصر قطعت ذارع إسرائيل الطولى في 6 أكتوبر



عرضت الإعلامية نهال طايل التسجيل الصوتي الأخير لـ مينا موسى ممرض المنيا، الذي تم خطفه ثم إنهاء حياته ورميه في الترعة من أجل 120 ألف جنيه، قال فيه: "أنا بخير متبلغوش البوليس وادفعوا الفلوس عشان اروح، هي دي تعليماتهم هما".

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متبلغوش البوليس.. تفاصيل التسجيل الصوتي الأخير لـ مينا ممرض المنيا (فيديو)



قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يتباهي بضرب القوات الجوية الإسرائيلية في حرب السادس من اكتوبر بالقول: "قطعنا ذارع دولة الاحتلال الطويل"، بينما يتحدث الآن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على أن ذارع دولة الاحتلال قادر على الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط، ولذلك هناك ضرورة لاستمرار وجود مؤسسات قوية وقادرة.

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النمنم: قوة جيش الاحتلال غير حقيقية.. وذراع إسرائيل كسر في حرب أكتوبر



قال العميد أركان حرب محمد محمد عبد القادر، أحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة، إنه شارك في معركة تبة الشجرة، وهي تبة حصينة كان العدو قد وضع فيها مركز قيادة، ويحميه بالكثير من الدبابات، وكانت محصنة بشكل كامل، وعلى مرتفع، وحينها صدرت تعليمات بخروج عملية خاصة ناحية التبة ليلًا، وبالفعل استطعنا تدميرها، وهذه المعركة ذُكرت في التاريخ.

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أحد أبطال حرب أكتوبر: الجندي الإسرائيلي جبان (فيديو)



أكد هشام الإمام، المالك الجديد لمطعم "صبحي كابر"، أنه يمتلك المطعم حاليًا بعد شرائه منذ عام ونصف، موضحًا أن مجال عمله الأساسي هو السيارات، إلا أن لديه أصدقاء في قطاع المطاعم الذين ساعدوه في إدارة المكان.

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مستعد للتراجع.. مالك مطعم صبحي كابر الجديد يكشف كواليس الصفقة المثيرة للجدل



كشف ممدوح الإمام، المالك الجديد لمطعم صبحي كابر، تفاصيل حصوله على المطعم الشهير، موضحا أنه اشترى المطعم فقط والمزرعة تخص صبحي كابر.

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