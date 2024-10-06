سمير فرج يكشف تفاصيل بسالة قوات الصاعقة في معركة رأس العش (فيديو)

تحدث اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن معركة "رأس العش"، والتي جسدت بسالة قوات الصاعقة المصرية.



وقال سمير فرج خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم: "يوم 2 يوليو 1967 دارت معركة رأس العش، وذلك بعد أقل من شهر على خسارة 5 يونيو 1967".

المعركة استمرت 7 ساعات

وأضاف: "المعركة استمرت 7 ساعات، عندما تقدمت قوة إسرائيلية من الشرق لاحتلال المدينة، ولم يكن هناك غطاء جويا مصريا، وتم إرسال 30 عسكري صاعقة مصري، وردوا قوات العدو المتقدمة ولم يحفروا خندقا واحدا".

وأوضح اللواء سمير فرج: "القتال كان فوق سطح الأرض حيث كان العسكري يرقد على الأرض ويضرب على الآليات المتقدمة من قبل العدو، وتم تدمير كتيبة دبابات وكتيبة مشاة.

نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة الذكرى الـ51 على انتصارات أكتوبر المجيدة، قائلًا: سيبقى نصر أكتوبر المجيد نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، ورمزًا لشموخها وعزتها.



وأضاف: ففي مثل هذا اليوم، سطَّرَ رجال العسكرية المصرية وقادتها أروع ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد أرض سيناء الطاهرة، وضربوا المثل العظيم، بمساندة شعب أعظم، في الصمود وتحقيق النصر، ليؤكدوا أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الحصن المنيع الذي يصون الدولة المصرية طوال تاريخها.



‎ واختتم: حفظ الله شعب مصر وجيشها، وكل عام وأنتم بخير.