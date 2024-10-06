أحد أبطال حرب أكتوبر: الجندي الإسرائيلي جبان (فيديو)

قال العميد أركان حرب محمد محمد عبد القادر، أحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة، إنه شارك في معركة تبة الشجرة، وهي تبة حصينة كان العدو قد وضع فيها مركز قيادة، ويحميه بالكثير من الدبابات، وكانت محصنة بشكل كامل، وعلى مرتفع، وحينها صدرت تعليمات بخروج عملية خاصة ناحية التبة ليلًا، وبالفعل استطعنا تدميرها، وهذه المعركة ذُكرت في التاريخ.

العدو الإسرائيلي لا يحارب بشكل مباشر

وأضاف العميد أركان حرب محمد محمد عبد القادر، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة “etc”، أن العدو الإسرائيلي لا يحارب بشكل مباشر، لكنه كان دائمًا ما يتحصن في نقاط حصينة، ويهاجمنا من خلفها، ولحظة عبورنا أصابهم الذعر؛ لأنهم وجدونا أمامهم في لحظة.

وأوضح العميد أركان حرب محمد محمد عبد القادر، أن الجندي الإسرائيلي جبان؛ لأنه ليس صاحب أرض، لكنه مقاتل فقط.

وكشف اللواء علي الببلاوي قائد كتيبة صواريخ خلال حرب أكتوبر 1973، أن الهجوم المصري من بالطائرات خلال الحرب بدأ الساعة 2 إلا خمس دقائق ولم يقابله هجوم معاكس.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن انتشار الطائرات المصرية فوق سيناء لم يستغرق سوى 5 دقائق.

وأردف اللواء علي الببلاوي قائد كتيبة صواريخ خلال حرب أكتوبر 1973، أنه تلقى معلومة بوجود حرب قبل الموعد المحدد لها بيومين واستلم المظروف وأبلغوه بعدم فتحه حتى تصل له كلمة السر.

وحول أصعب وقت مر عليه، قال إنه وقت تداخل العدو السلبي وهذا نوع من الحرب الإلكترونية لأن هذا يسبب التوتر له ويجعله لا يعرف الهدف الذي يريد ضربه وكان ذروة هذا يوم 14 أكتوبر وربما كانوا يستعدون للثغرة.

واختتم اللواء علي الببلاوي قائد كتيبة صواريخ خلال حرب أكتوبر 1973، أنه يوم 14 أكتوبر خرجت 4 طائرات مسيرة موجهة كانت تقوم بالتداخل للتشويش على الجيش المصري ولكن تم إسقاطها جميعًا.

