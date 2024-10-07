مالك مطعم صبحي كابر الجديد يكشف موقف فرع السعودية (فيديو)

كشف ممدوح الإمام، المالك الجديد لمطعم صبحي كابر، تفاصيل حصوله على المطعم الشهير، موضحا أنه اشترى المطعم فقط والمزرعة تخص صبحي كابر.



وتابع المالك الجديد لمطعم صبحي كابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، على قناة صدى البلد 2، أنه اشترى المطعم بالاسم والعلامة التجارية، مضيفا: في عتاب وقعدة بشأن تصريحات وكلام صبحي كابر بعد عملية البيع.

ولفت إلى أن صبحي كابر راجل محترم، وتم الاتفاق بناء على العقد والشروط أن يبقى المطعم كما هو، مضيفا أن هناك أناس دون المستوى حاولوا الوقيعة بيننا.

وأكد ممدوح الإمام، المالك الجديد لمطعم صبحي كابر، أنه كان رافض شراء المحل عند العرض عليه في البداية من صبحي كابر، مؤكدا أنه لم يشتري فرع صبحي كابر بالسعودية.

وكان صبحي كابر كشف عن الظروف القهرية التي أجبرته على بيع مطعمه الشهير، مشيرًا إلى أنه وقع ضحية نصب صفقة ذرة بسبب طمعه، ما تسبب في تعثره ماليًا، واضطراره لبيع المطعم.



السبب الحقيقي وراء إجبار صبحي كابر على بيع المطعم



وروى صبحي عن تفاصيل بيع مطعم صبحي كابر قائلًا: "استلفت 125 مليون جنيه من أجل تلك الصفقة، وبعت المحل لصاحب مطعم شهير واشتغلت مع الملاك الجدد بتوريد اللحمة وعمل فيديوهات، منوهًا بأنه باع المحل فقط وليس “براند صبحي كابر”.

وتابع: "اتذليت اوي وبقيت كومبارس في محلي عند الناس اللي بعت ليهم المطعم، ومحدش بيقولي المعلم صبحي، وصفحة المحل على فيسبوك لسه ملكي، والمزارع وبراند الاسم كله ده لسه بتاعي، اللي اتباع بس هو المحل".

سعر بيع مطعم صبحي كابر

وكشف صبحي عن سعر بيع مطعم صبحي كابر قائلًا: "أنا بعت المطعم بحوالي 150 مليون جنيه علشان أسدد الفلوس اللي عليا، وبجهز إن شاء الله عشان افتتاح المطعم الجديد وابدأ تاني من الأول بعد الاختبار الصعب اللي اتعرضت ليه ده".

واختتم الشيف صبحي: "أنا لسه موجود وعندي كل حاجة الحمدلله، وقريب هرجع أقوى من الأول زي ما بدأت على باب الله، وأنا بطمن الناس عليا، ولكن ربنا له حكمة من اللي حصل، يذل من يشاء ويعز من يشاء".

وكانت انتشرت في الساعات الأخيرة الماضية مزاعم تفيد عدة ببيع مطعم صبحي كابر لظروف قهرية، حسبما جاء في الإعلان الذي نشرته الصفحة الرسمية للمطعم عبر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

هل بِيعَ مطعم صبحي كابر لرجل أعمال يمتلك شركة شهيرة لتجارة السيارات؟

وبعد ساعات قليلة من تداول الخبر، زعمت مصادر عدة مقربة من الشيف صبحي صاحب المطعم أنه بالفعل تم بيع مطعم صبحي كابر لرجل أعمال يمتلك شركة شهيرة لتجارة السيارات، منذ حوالي شهر بمبلغ يقارب 150 مليون جنيه، حيث أصبح مملوكًا لشخص آخر في الوقت الحالي.



أما الشيف صبحي فلا يمتلك في المطعم شيئًا سوى محل الجزارة الموجود بالطابق الأرضي، كما ليس له أية علاقة بالإدارة، والصفحة الرسمية للمطعم على موقع "فيس بوك" لا تزال تتبعه.