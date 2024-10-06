لطفي لبيب: حرب أكتوبر نصر مصر الساحق على العدو الإسرائيلي

أكد الفنان الكبير لطفي لبيب، أنه كتب سيناريو "الكتيبة 26" بعد انتهاء حرب أكتوبر والسيناريو جاهز منذ عام 1975، موضحا أنها قصة حقيقية بالكامل لعبور الجيش المصري القناة وتحقيق النصر، موضحًا أنه يحكي هذه القصة بداية من القطار من كوبري الليمون في رمسيس بمحافظة القاهرة حتى تحقيق مفاوضات السلام.

وأوضح "لبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأفلام التي تم صناعتها عن حرب أكتوبر إما ذكرى عن حرب أكتوبر أو ملخص حرب أكتوبر، مؤكدًا أنه كتب الفيلم من أول لحظة لأخر لحظة عن حرب أكتوبر، موضحًا أنه شارك في الحرب ضمن قوات الجيش الثالث الميداني.

ونوه إلى أنه كان عسكري مجند بالجيش المصري وشارك في الحرب، مؤكدًا أن 6 أكتوبر هو النصر الساحق و7 أكتوبر هزيمة منكرة بينهما 50 عاما، متابعًا: “إسرائيل دولة قوية وليست سهلة ويعكس ذلك اقتحام غزة ولبنان وقصف سوريا والعراق وضرب الحوثيين، لكن احنا الجيش المصري هزمناهم”.