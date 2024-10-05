نشرة التوك شو.. ثروة المليار جنيه لمجدي عبدالغني ومخطط إسرائيل في لبنان

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أسباب الإصابة آلام الصدر، ومنها: «جلطة الرئة - الذبحة الصدرية - الجلطة القلبية - التهاب التامور - الذبحة الكاذبة».

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حسام موافي يكشف تفاصيل الذبحة الكاذبة (فيديو)

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة بفستان من علم مصر، في حلقة اليوم، الجمعة، من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، بمناسبة احتفالات انتصار أكتوبر الحادية والخمسين.

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بسمة وهبة تظهر بفستان علم مصر: نصر أكتوبر يعكس تجاوز التحديات



رد مجدي عبدالغني نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على أزمته الأخيرة بشأن قيامه بعمل سحر ضد اللاعب الدولي السابق مؤمن زكريا، قائلاً: «الكلام مش راكب، وناس كانت بتظيط، والموضوع من أساسه مالوش أساس من الصحة».

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الله يدافع عن المؤمنين.. تعليق مجدي عبدالغني على أزمة سحر مؤمن زكريا

أيد مجدي عبدالغني نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق،ما تردد عن وصول ثروته إلى مليار جنيه، معقبا: “أظهر في القنوات الفضائية رغم ثروتي لأن البحر يحب الزيادة”.

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مش بخاف من الحسد.. مجدي عبدالغني: ثروتي مليار جنيه والبحر يحب الزيادة



علق الإعلامي عمرو أديب،على حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية قوة لا يستهان بها وصاحبة قدرات لا يمكن تخيلها.

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رسالة للداخل والخارج.. عمرو أديب يشيد بالعرض العسكري لخريجي الكلية الحربية (فيديو)



قال الناقد والمؤرخ الفني أشرف غريب، إنّ أحداث حرب أكتوبر المجيدة وقعت في شهر رمضان، وبالتالي، كان هناك وازع ديني يغلف كل الانتصارات الكبيرة والأغاني.

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الله أكبر بسم الله أبرزها.. مؤرخ فني يكشف كواليس أغاني حرب أكتوبر



علق الإعلامي مصطفى بكري، على لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع كبار المفكرين والإعلاميين بمصر.

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مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع كبار المفكرين والإعلاميين بمصر



قال أحمد كامل بحيري المحلل السياسي، إن الحديث يدور حول أن العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان هدفها إبعاد قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وإنشاء منطقة خالية من قواته، وأن يتولى عمليات التأمين قوات حفظ السلام، والجيش اللبناني، إلا أن ما جاء من طلبات جيش الاحتلال للسكان المدنيين بإخلاء القرى الممتدة على نهر الأولي، يدلل على أن الاحتلال يسعى إلى تفريغ جنوب لبنان لمسافة 61 كيلومتراً.

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محلل سياسي يكشف عن مخطط إسرائيل لتفريغ جنوب لبنان (فيديو)

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، أنه يجب تقييم قرار الحرب الذي اتخذه الرئيس الراحل محمد أنور السادات بناءً على الظروف العالمية التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

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أستاذ تاريخ: نصر أكتوبر منع نشوب الحرب العالمية الثالثة (فيديو)



علق الإعلامي عمرو أديب، على انطلاق مشروع رأس الحكمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات العربية المتحدة، قائلا :"أكبر مشروع في تاريخ مصر ويوفر ٧٥٠ الف فرصة عمل".

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عمرو أديب عن انطلاق رأس الحكمة: أكبر مشروع في تاريخ مصر (فيديو)



