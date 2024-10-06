متبلغوش البوليس.. تفاصيل التسجيل الصوتي الأخير لـ مينا ممرض المنيا (فيديو)

عرضت الإعلامية نهال طايل التسجيل الصوتي الأخير لـ مينا موسى ممرض المنيا، الذي تم خطفه ثم إنهاء حياته ورميه في الترعة من أجل 120 ألف جنيه، قال فيه: "أنا بخير متبلغوش البوليس وادفعوا الفلوس عشان اروح، هي دي تعليماتهم هما"

وقال ابن خال مينا خلا مداخلة مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، على قناة "صدى البلد 2"، عن ممرض المنيا "مينا موسى"، "فضلنا يومين بندور على مينا على أمل أننا نعثر عليه يكون مفقود أو مخطوف".

وتابع: "إحنا عايشين في بيت واحد وعرفت أنه جه البيت الساعة 5 ونص الصبح، والساعة 9 الصبح بتفريغ كاميرات القاهرة عرفنا أنه اتحركت مع أخويا على المكان الجديد اللي رايح يشتغل فيه".



وأضاف: "تليفون مينا اتقفل وجالنا شكوك أنه في شغل جديد ومش عارف يمسك التليفون، وتاني يوم بدأنا نكلم صاحبه اللي كان معاه، وبعدين تليفون مينا اتفتح برسالة أن مينا بخير، وساعة وهكلمك لأن في إيدي شغل".

كان باين عليه أنه مخنوق وتحت ضغط

وأردف: "لما تواصلت معاه صوته كان باين عليه أنه مخنوق وتحت ضغط، وقال لي أنا اطمنوا دي تعليماتهم محتاجين يدفعوا الفلوس".