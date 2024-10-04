نشرة التوك شو.. رسائل السيسي في ذكرى انتصار أكتوبر ومفاجأة تجميد الأجسام

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في مثل هذه الأيام منذ 51 عاما حققت مصر نصرا سيبقى خالدا في ذاكرة هذا الوطن العظيم وعلى صفحات تاريخه الخالد ليثبت أن هذا الشعب قادرا على فعل المستحيل مهما عظم.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

الرئيس السيسي: نصر أكتوبر أثبت أن الشعب المصري قادرعلى فعل المستحيل (فيديو)



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن سلامة الوطن لم تكن لتتحقق في ظل التحديات التي مررنا بها على مدار السنوات الماضية لولا صمود هذا الشعب الأمين ووحدته.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

السيسي: تقدم مصر للأمام سيستمر محفوظًا بنصر الله وإرادة وعزيمة شعبها (فيديو)



قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من جنوب لبنان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه الواسع على الجنوب اللبناني، إذ تقوم طائرات الاحتلال الحربية بشن سلسلة واسعة من العمليات تجاه عدد من البلدات في الجنوب، ومن بينها البلدات التي أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لسكانها لإخلاءها.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

حزب الله يعلن عن قتل 17 جنديا للاحتلال في كمين محكم



قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن القانون الدولي يتيح لـ إيران الدفاع عن نفسها حال تعرضها للهجوم من إسرائيل، وأي اعتداء من الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية سيواجه برد عنيف وقوى.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

خبير: إيران وحزب الله كبدا إسرائيل خسائر هائلة وجيش الاحتلال في مأزق



قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح، إن سفك الدماء يرفع شعبية نتنياهو وهذا ما رأيناه بعد اغتيال الشهيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب لله وجميع قيادات الصف الأول، واغتيال الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

قيادي بحركة فتح: نتنياهو يسعى لحرب دينية كبرى وشعبيته تزداد بسفك الدماء



كشف بلال صبري منتج فيلم أوراق التاروت، حقيقة وجود مشاهد خادشة للحياء في الفيلم، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح وأنا مرضهاش على عيالي".

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

منتج "التاروت" يكشف حقيقة وجود مشاهد خادشة للحياء في الفيلم (فيديو)



أكد الدكتور محمود صلاح الباحث في علوم ما وراء الطبيعة، أن أول الدول التي قامت بتجميد الجسد الحي، هي ألماني وبعد ذلك فرنسا وأعلنت من خلال هيئات علمية متخصصة، أنها تقوم بتجميد الأجساد البشرية التي تعاني من أمراض من أجل أن يتم علاجها في مرحلة من المراحل حالة الوصول لعلاج لهذا المرض.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

هل يساعد تجميد الأجساد في إحياء الإنسان بعد موته.. باحث يكشف مفاجأة (فيديو)



أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أن نكسة 5 يونيو 1967، مؤامرة أمريكية إسرائيلية كبرى، نافيا تبريره بأنه لا توجد أخطاء في الجبهة المصرية.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:

أستاذ تاريخ معاصر: نكسة 67 كانت مؤامرة أمريكية إسرائيلية كبرى (فيديو)



قالت تيس إنجرام، المتحدثة باسم منظمة اليونيسيف، إن المنظمة قلقة بسبب زيادة العمليات تعرض لبنان للعمليات العسكرية في الأيام الأخيرة، في ظل وجود أعداد كبيرة من النازحين.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي: