أحمد موسى في ذكرى نصر أكتوبر: يوم من أمجاد وبطولات جيشنا العظيم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تحتفل اليوم بذكرى نصر أكتوبر لجيشنا العظيم، معقبا: "كل سنة وحضراتكم بألف خير".

كسرنا وقطعنا الذراع الطولى لجيش العدو الإسرائيلي

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "6 أكتوبر 1973 تاريخ عظيم ويوم من أمجاد وبطولات جيشنا العظيم"، لافتا: "يوم هزمنا وكسرنا وقطعنا الذراع الطولى لجيش العدو الإسرائيلي".

وتابع أحمد موسى: "6 أكتوبر يوم لا ينسى ودائما نتذكر الأبطال، والرئيس السادات الذي قرر دخول الحرب رغم فارق الإمكانيات بيننا وبين العدو".

وأردف: "جيل أكتوبر جيل عظيم جدا، ونتذكر الأبطال قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر، كل التحية والتقدير لقادة القوات المسلحة في ذكرى نصر أكتوبر".

نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة الذكرى الـ51 على انتصارات أكتوبر المجيدة، قائلًا: سيبقى نصر أكتوبر المجيد نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، ورمزًا لشموخها وعزتها.

وأضاف: ففي مثل هذا اليوم، سطَّرَ رجال العسكرية المصرية وقادتها أروع ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد أرض سيناء الطاهرة، وضربوا المثل العظيم، بمساندة شعب أعظم، في الصمود وتحقيق النصر، ليؤكدوا أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الحصن المنيع الذي يصون الدولة المصرية طوال تاريخها.



‎ واختتم: حفظ الله شعب مصر وجيشها، وكل عام وأنتم بخير.