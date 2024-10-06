تامر أمين: 6 أكتوبر الانتصار الأول والأخير والأكبر للعرب على إسرائيل (فيديو)

علق الإعلامي تامر أمين، على مرور 51 سنة على نصر أكتوبر، معلقا "السنوات الماضية احتفلنا بها بشكل تقليدي وروتيني، ولكن هذا العام كان الاحتفال بشكل مختلف واستثنائي، وسط ظروف كارثية يعاني منها الشرق الأوسط.

6 أكتوبر يعلمنا معنى كلمة وطن

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، مساء اليوم: "لا بد أن نعلم شبابنا وأجيالنا أن يكونوا على قلب وعقل رجل واحد، مؤكدا أن 6 أكتوبر يعلمنا معنى كلمة وطن، خاصة أن الوطن أصبح الآن حلما لبعض الشعوب.

وتابع تامر أمين في ذكرى حرب أكتوبر” : 6 أكتوبر الانتصار الأول والأخير والأكبر للعرب على إسرائيل في التاريخ".

وقال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجة، إن نصر أكتوبر ملحمة بطولية رائعة مر عليها 51 عامًا، ومازالت وستظل تُدرس كأحد أبرز الحروب العسكرية المضيئة في العصر الحديث، بما تمتلكه من مقومات وما حققته من إنجازات لم ولن تظهر على الساحة من قبل على رأسها التخطيط الاستراتيجي.



وأضاف «العمدة»، أن التخطيط الاستراتيجي لحرب أكتوبر مر بمراحل عدة، أهمها إعداد كل من السياسة الخارجية، والاقتصاد وأجهزة الدولة المختلفة، فضلًا عن إعداد وتجهيز القوات المسلحة ومسرح العمليات الإعداد التكنولوجي، إلى جانب تهيئة وتجهيز الشعب نفسه.



وتابع، أن مجموعة الإعدادات والتجهيزات سالفة الذكر كان لابد من سيرها في مسارات متوازية لتحقيق الهدف النبيل، مؤكدًا أهمية إعداد الاقتصاد لتحمل تبعيات هذه المعركة، سواء قبل أو بعد الحرب.

ووجه المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تحية شكر وإجلال لشهداء نصر أكتوبر وأسرهم، والزعيم الراحل محمد أنور السادات، الذي قدم روحه في سبيل تحقيق أسمى وأعظم انتصار مصر قدمته للعالم أجمع، وستظل الأجيال تتحاكى بهذا الحدث العظيم، جاء ذلك خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين رمزي رجائي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية.



