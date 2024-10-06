النمنم: قوة جيش الاحتلال غير حقيقية.. وذراع إسرائيل كسر في حرب أكتوبر

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يتباهي بضرب القوات الجوية الإسرائيلية في حرب السادس من اكتوبر بالقول: "قطعنا ذارع دولة الاحتلال الطويل"، بينما يتحدث الآن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على أن ذارع دولة الاحتلال قادر على الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط، ولذلك هناك ضرورة لاستمرار وجود مؤسسات قوية وقادرة.

وتابع "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، أن الرئيس السادات كان يتبع سياسة "الصدمات" في الكثير من القضايا، ولكن قرار الحرب كان يفكر فيه لفترة طويلة، لكي تكون القوات المسلحة جاهزة للحرب، وفي نفس الوقت حماية المدنيين، وتوفير ما تحتاجه الدولة خلال فترة الحرب.



وأضاف أن الحديث عن قوة دولة الاحتلال في المنطقة ليس حقيقيًا، لأنها تحارب حزب الله الذي لا يمتلك دفاع جوي أو طائرات مقاتلة.