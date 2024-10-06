اللواء أحمد المنصوري: مصر قطعت ذارع إسرائيل الطولى في 6 أكتوبر

قال اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب السادس من أكتوبر، إن مصر بالطائرات السوفيتية التي كانت متخلفة تكنولوجيا، ورغم ذلك استطاعت أن تقطع ذارع إسرائيل الطولى في المنطقة.

وأضاف "المنصوري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن دولة الاحتلال تستخدم أحدث الطائرات الأمريكية في ضرب المقاومة التي لا تمتلك مدرعات أو سلاح جوي مؤثر، مشيرًا إلى أن حرب دولة الاحتلال على المقاومة، يحدث بالتزامن مع دعم كبير من الغرب وأمريكا بدون أي ردع.



وأضاف أن الرئيس الراحل أنور السادات لم يُكابر وأوقف الحرب بعدما حقق بعض الانتصارات، وحصل على بقية الأرض من خلال التفاوض، معقبًا: "السادات لم يكابر، وقال أنا بحارب أمريكا".

وأكد أن الجيش المصري هو الوحيد المنظم بالسلاح والأفراد والتدريب على أعلى مستوى، وإسرائيل تخشى الجيش المصري بصورة كبيرة للغاية، معقبًا: "دولة الاحتلال لن تستطيع أن تواجه مصر، لانها تعلم قوة الجيش المصري".

وشدد على أن مصر في حرب السادس كانت تحارب دولة الاحتلال المدعومة من الولايات المتحدة، واستطاعت النصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قيادة رشيدة قادرة على تفعيل بعض الإجراءات في الوقت المناسب، وعلى الشعب المصري أن يطمئن.

ونوه إلى أن الطائرة الفانتوم الإسرائيلية في حرب السادس من أكتوبر أقوى من طائرة الميج التي كانت ملك للجيش المصري 3 مرات، ولكن بفضل الله والتدريب استطاعت القوات الجوية المصرية أن تحقق النظر على القوات الإسرائيلية.