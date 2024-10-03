رئيس البحوث الزراعية يتابع نشاط الإقليمي للأغذية و الأعلاف

تلقي الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا عن نشاط المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف خلال شهر سبتمبر و الذي له أهمية خاصة حيث يعكس حركة تداول العديد من مستلزمات الانتاج الزراعي و الحيواني بالسوق المصري.

و أوضح الدكتور أحمد العكازي القائم بأعمال مدير المركز الاقليمي ان المركز قد استقبل عينات من ٨٤٥ شهادة جمركية وارد خلال شهر سبتمبر منها ٣٣٣ شهادة جمركية لاسمدة و منظمات نمو و ٥١٢ شهادة اضافات اعلاف لأكثر من ٢٨٢٤ صنف من مستلزمات الانت٦اج المستوردة .

و قد تم تحليلها لإثبات مطابقتها للمواصفات من عدمه و ذلك بمعامل المركز المعتمدة و الحاصلة علي شهادة الجودة ايزو ١٧٠٢٥ .

و من جانب آخر فقد اعتمدت اللجنة العليا للمركز الاقليمي ٤٦٢ شهادة تسجيل لمركبات سمادية و ٦٧٥ شهادة تسجيل لاضافات اعلاف و اعلاف مصنعة.

و من الجدير بالذكر انه قد لوحظ ارتفاع ملحوظ في عدد تسجيلات الأسمدة و إضافات الأعلاف محلية الصنع و زيادة في عدد تراخيص التشغيل لخطوط إنتاج جديدة و هو ما يؤكد رؤية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق في أهمية توطين تلك الصناعات من جهة لتقليل فاتورة الإستيراد و زيادة فرص العمل و من جهة اخري لزيادة حجم و قيمة الصادرات و ما يستلزم ذلك من تسهيل اجراءات التسجيل و سرعة انتهاء إجراءات الإفراج و إثبات المطابقة للبضائع المستوردة و تقديم كل الدعم للمنتج عملا علي تحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري .

و المركز الاقليمي هو الجهة التي تقوم بالرقابة علي خامات و اضافات الاعلاف مع قطاع الانتاج الحيواني و علي الأسمدة و المخصبات و منظمات النمو المستوردة مع معهد بحوث الاراضي و المياه و ذلك من خلال أفرع المركز الموجودة بالموانئ و المطارات .

و المركز إذ يقدم خدمات التحليل الكيماوي للجهات الخاصة و الافراد و الباحثين فقد استقبل خلال شهر سبتمبر اكثر من ٥٠٠ طلب أى حوالى ٢٥٠٠ تحليل لعمل تحاليل متخصصة للاحماض الامينية و الفيتامينات و منظمات النمو و الانزيمات و العناصر المعدنية و الالياف و مشتقاتها و البروتين و الاضافات الغذائية و الاحماض العضوية و غيرها . ‎