الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

رئيس البحوث الزراعية يتابع نشاط الإقليمي للأغذية و الأعلاف

مركز البحوث الزراعية
مركز البحوث الزراعية

تلقي  الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا عن نشاط المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف خلال شهر سبتمبر و الذي له أهمية خاصة حيث يعكس حركة تداول العديد من مستلزمات الانتاج الزراعي و الحيواني بالسوق المصري. 
و أوضح الدكتور أحمد العكازي القائم بأعمال مدير المركز الاقليمي ان المركز قد استقبل عينات من ٨٤٥ شهادة جمركية وارد خلال شهر سبتمبر منها ٣٣٣ شهادة جمركية لاسمدة و منظمات نمو و ٥١٢ شهادة اضافات اعلاف لأكثر من ٢٨٢٤ صنف من مستلزمات الانت٦اج المستوردة . 
و قد تم تحليلها لإثبات مطابقتها للمواصفات من عدمه و ذلك بمعامل المركز المعتمدة و الحاصلة علي شهادة الجودة ايزو ١٧٠٢٥ . 
و من جانب آخر فقد اعتمدت اللجنة العليا للمركز الاقليمي ٤٦٢ شهادة تسجيل لمركبات سمادية و ٦٧٥ شهادة تسجيل لاضافات اعلاف و اعلاف مصنعة.
و من الجدير بالذكر انه قد لوحظ ارتفاع ملحوظ في عدد  تسجيلات الأسمدة و إضافات الأعلاف محلية الصنع و زيادة في عدد تراخيص التشغيل لخطوط إنتاج جديدة و هو ما يؤكد رؤية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق في أهمية توطين تلك الصناعات من جهة لتقليل فاتورة الإستيراد و زيادة فرص العمل و من جهة اخري لزيادة حجم و قيمة الصادرات  و ما يستلزم ذلك من تسهيل اجراءات التسجيل و سرعة انتهاء إجراءات الإفراج و إثبات المطابقة  للبضائع المستوردة و تقديم كل الدعم للمنتج   عملا علي تحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري . 
و المركز الاقليمي هو الجهة التي تقوم بالرقابة علي خامات و اضافات الاعلاف مع قطاع الانتاج الحيواني و علي الأسمدة و المخصبات و منظمات النمو المستوردة مع معهد بحوث الاراضي و المياه و ذلك من خلال أفرع المركز الموجودة بالموانئ و المطارات . 
و المركز إذ يقدم خدمات التحليل الكيماوي للجهات الخاصة و الافراد و الباحثين فقد استقبل خلال شهر سبتمبر اكثر من ٥٠٠ طلب  أى حوالى ٢٥٠٠ تحليل  لعمل تحاليل متخصصة للاحماض الامينية و الفيتامينات و منظمات النمو و الانزيمات و العناصر المعدنية و الالياف و مشتقاتها و البروتين و الاضافات الغذائية و الاحماض العضوية و غيرها . ‎

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