وفد اليونيدو يزور قنا لتنفيذ مشروعات بمجال النمو الأخضر

قالت الدكتورة أناكيارا إسكاندونى خبير التنمية البشرية ومدير مشروع برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر، إن المشروع أحد مبادرات منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة (اليونيدو)، و الذى ينفذ بمحافظتى قنا، والاقصر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشركاء أساسيين آخرين، بالتمويل و الدعم من الوكالة السويسرية للتنمية.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى الوصول للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج الأعلاف والمخصبات الحيوية، وكذا إنتاج الوقود الحيوي والطاقة الجديدة والمستدامة والمستخدمه في الري بالطاقة الشمسية، فضلا عن تقديم خدمات دعم فني وتمويل ولوجستيات وتعبئة وتغليف بما يكمل سلسلة القيمة ، لافتة إلى أن وزارتي التجارة والصناعة والبيئة والهيئات والجهات التابعة لهما شركاء عمل البرنامج .

والتقي الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بأعضاء فريق برنامج النمو الأخضر الشامل التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

حيث ضم الفريق كلا من الدكتورة أناكيارا إسكاندونى خبير التنمية البشرية ومدير مشروع برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر، والدكتور عادل صبري المنسق الوطني للمشروع ، والمهندس عمر حمادة رياض المنسق الميدانى للمشروع بمحافظتى قنا والأقصر.

و أثنى محافظ قنا، على جهود البرنامج نحو تحسين انتاجية فدان قصب السكر، عن طريق توعيه المزارعين بالتخلص الآمن من مخلفات القصب، و العمل على جعل محافظة قنا صديقة للبيئة.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد سكرتير عام مساعد محافظة قنا ، والمهندسة ريهام أنور مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة قنا وأحمد الزين عضو إدارة البيئة.

وأشار الدكتور عادل صبري، إلي أن المشروع يساهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تعزيز التحول العادل إلى اقتصاد أكثر شمولا اخضر ودائري من خلال قيادة تغيرات نظام السوق لخلق بيئة أكثر ملائمة للشركات والقوي العاملة في الإقتصاد الأخضر ، فضلا عن خلق فرص عمل حقيقة للشباب، و الحفاظ على البيئة.

مؤكدا علي أهمية دور القطاع الخاص في مشروع النمو الأخضر ، نظرَا لانه لدوره في مجال التنمية الاقتصادية المحلية .

نشاط سابق لليونيدو مع جامعة جنوب الوادي:

ونظمت اليونيدو العام الماضي، دورة تدريبية فى مجال سلامة الغذاء، بالتنسيق مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي، لطلاب كليات الزراعة والعلوم و الطب البيطرى و التربية النوعية .

وضم التدريب الى دورتين الأولى ٣ أيام وتتناول بالتفصيل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة ( الهاسب HACCP ) ويتم التدريب من خلال أعضاء هيئة تدريس حاصلين على دورة تدريب المدربين TOTفي سلامة الغذاء من خلال مدربين دوليين تابعين لهيئة سلامة الغذاء تحت مظلة المنظمة الدولية للتنمية الصناعية " اليونيدو " يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الجامعة يإضافة ربط المتدرب بسوق العمل من خلال التواصل مع الجهات المعنية مثل بعض المصانع والمنشآت الغذائية المحيطة من خلال تنسيق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.