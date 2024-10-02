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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

وزير الزراعة يكشف عن خفض أسعار البيض (فيديو)

البيض
البيض

أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أن كافة المنتجات التي تخرج من قطاعات الإنتاج الزراعية يتم توفيرها في منافذ وزارة الزراعة للمواطن بأسعار مخفضة، موضحا: "يتم بيع كرتونة البيض للمواطن من منافذنا بـ 150 جنيه".

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وقال وزير الزراعة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور"، :"يتم توفير منافذ متحركة لبيع منتجات وزارة الزراة بمختلف المحافظات ".

اجتماع مع منتجي الدواجن 

وتابع علاء فاروق :" عقدنا اجتماع مع منتجي الدواجن وتوصلنا معهم لاتفاق لضخ ما يقرب من 2500 طبق بيض مائدة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيه بصفة يومية ".

 

وأردف وزير الزراعة :" مع ملاحظة تواجد ارتفاع في أسعار البطاطس قمنا بشن حملات على ثلاجات البطاطس وعملنا على تخفيض أسعارالبطاطس في الأسواق، ولاحظنا تواجد تخزين للبطاطس بكميات كبيرة وتم طرح كميات كبيرة من البطاطس المخزنة في الأسواق". 

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