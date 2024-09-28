غداً.. سحب كراسات شروط 1645 وحدة سكنية في 8 مدن
يبدأ اعتبارا من غد الأحد ٢٩ سبتمبر ، وحتى الإثنين ٢٨ أكتوبر ، سحب كراسة الشروط لحجز ١٦٤٥ وحدة سكنية بالمدن الجديدة .
تشمل قائمة المدن ، وتتوزع الوحدات كالاتى :
أولا - (٢٥٥) وحدة مدينة العاشر من رمضان بمساحات ٦٣مترا إلى ١٠٥ أمتار مربعة .
ثانيا - ( ١٣٧ ) وحدة مدينة السادس
من أكتوبر بمساحات ٥٥مترا إلى ٩٠م
ثالثا -( ٨٧٨ ) وحدة ( مشروع جنة)
مدينة المنصورة الجديدة بمساحات ١٠٠متر إلى ١٥٠م
رابعا -( ٥ ) وحدات مدينة العبور بمساحات ٧٥مترا إلى ١٠٤م
خامسا - ( ٨ ) وحدات مدينة الصالحية الجديدة بمساحات ٧٥مترا إلى ٩١م
سادسا - (٢٤٠) وحدة ( جنة) مدينة
ملوي الجديدة بمساحات ١٠٠متر إلى ١٦١م
سابعا - ( ٨ ) وحدات مدينة برج العرب بمساحات ٧٩م إلى ١٤٠م
ثامنا -( ١١٤ ) وحدة مدينة رشيد الجديدة بمساحات ٩٠م إلى ٩٣ مترا مربعا .
ومن المقرر أن يجرى التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية بعد انتهاء الحجز