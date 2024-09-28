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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

غداً.. سحب كراسات شروط 1645 وحدة سكنية في 8 مدن

بوابة الوفد الإلكترونية

يبدأ اعتبارا من غد الأحد ٢٩ سبتمبر ، وحتى الإثنين ٢٨ أكتوبر ، سحب كراسة الشروط لحجز ١٦٤٥ وحدة سكنية بالمدن الجديدة .

تشمل قائمة المدن ، وتتوزع الوحدات كالاتى :
 

أولا - (٢٥٥) وحدة مدينة العاشر من رمضان بمساحات ٦٣مترا إلى ١٠٥ أمتار مربعة .

ثانيا - ( ١٣٧ ) وحدة مدينة السادس 

من أكتوبر بمساحات ٥٥مترا إلى ٩٠م

ثالثا -( ٨٧٨ ) وحدة ( مشروع جنة)

مدينة المنصورة الجديدة بمساحات ١٠٠متر إلى ١٥٠م

رابعا -( ٥ ) وحدات مدينة العبور بمساحات ٧٥مترا إلى ١٠٤م

خامسا - ( ٨ ) وحدات مدينة الصالحية الجديدة بمساحات ٧٥مترا إلى ٩١م

سادسا - (٢٤٠) وحدة ( جنة) مدينة

ملوي الجديدة بمساحات ١٠٠متر إلى ١٦١م 

سابعا - ( ٨ ) وحدات مدينة برج العرب بمساحات ٧٩م إلى ١٤٠م

ثامنا -( ١١٤ ) وحدة مدينة رشيد الجديدة بمساحات ٩٠م إلى ٩٣ مترا مربعا .

ومن المقرر أن يجرى التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية بعد انتهاء الحجز

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