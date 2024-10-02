الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

فيتامينات ضرورية لتقوية الشعر والأظافر وتعزيز صحتهما

بوابة الوفد الإلكترونية

الفيتامينات والمعادن أساسية للحفاظ على صحة الشعر والأظافر، حيث تلعب دورًا مهمًا في تعزيز النمو والمرونة وتقليل التساقط، تسعى العديد من النساء والرجال إلى تحسين مظهر شعرهم وأظافرهم من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مع التركيز على تناول المكملات الغذائية الغنية بالفيتامينات، وفيما يلي نقدم لك أهم الفيتامينات التي تعزز صحة الشعر والأظافر، وفوائدها وكيفية الحصول عليها.

 

الفيتامينات المهمة لتقوية الشعر والأظافر

1. فيتامين A

   - فوائده: يساعد فيتامين A في إنتاج الزهم، وهو مادة دهنية تحافظ على رطوبة فروة الرأس والشعر. كما يعزز صحة الأظافر.

   - المصادر: يمكن الحصول على فيتامين A من الجزر، والبطاطا الحلوة، والسبانخ، والشمام.

 

2. فيتامين B7 (البيوتين):

   - فوائده: يعتبر البيوتين من أهم الفيتامينات لتحفيز نمو الشعر وتقوية الأظافر. يساعد في تقليل تساقط الشعر ويزيد من كثافته.

   - المصادر: توجد هذه الفيتامينات في البيض، والمكسرات، والبقوليات، والشوفان.

 

3. فيتامين C:

   - فوائده: يساعد فيتامين C في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر. كما يعمل كمضاد أكسدة يحمي الشعر والأظافر من الأضرار.

   - المصادر: يتوفر في الفواكه الحمضية مثل البرتقال، والفراولة، والكيوي، وكذلك في الفلفل الأحمر والخضروات الورقية.

 

4. فيتامين D:

   - فوائده: يساهم فيتامين D في تحسين نمو الشعر من خلال تحفيز بصيلات الشعر. نقصه قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

   - المصادر: يمكن الحصول عليه من التعرض لأشعة الشمس، والأسماك الدهنية، ومنتجات الألبان المدعمة.

 

5. فيتامين E:

   - فوائده: يحسن فيتامين E الدورة الدموية في فروة الرأس ويعمل على حماية الشعر من التلف. كما يعزز صحة الأظافر.

   - المصادر: يتواجد في المكسرات، والبذور، وزيت الزيتون.

 

طرق الحصول على الفيتامينات

يمكن الحصول على الفيتامينات الضرورية من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة. كما يمكن تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي، خاصةً في حال وجود نقص في هذه الفيتامينات.

 

تلعب الفيتامينات دورًا حيويًا في تعزيز صحة الشعر والأظافر. من المهم الحرص على تناول الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات أو استشارة الطبيب عند الحاجة إلى مكملات غذائية. بالاعتماد على نظام غذائي صحي ومتوازن، يمكن الحفاظ على شعر صحي وأظافر قوية.

مواد متعلقة

عادات تؤدي إلى ضعف الأعصاب.. الأعراض وكيفية العلاج

أطعمة تسهم في زيادة خطر الإصابة بالزهايمر

نصائح صحية لتحضير العصائر المناسبة لمرضى السكري

مع تقلبات الطقس.. طريقة عمل عصير طبيعي لرفع المناعة

مروة صبري تشن هجومًا حادًا على والدة مسلم: "لا تفضحي ابنك علنًا"

فوائد الصيام المتقطع وتأثيره الإيجابي على الصحة العامة

تأثير إدمان الهواتف الذكية على الإدراك.. أبعاد نفسية واجتماعية

كيف يسهم النوم الكافي في تقليل مخاطر أمراض القلب؟
الجريدة الورقية