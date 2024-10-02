رئيس مياه القناة مستعدون لاستقبال فصل الشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، أننا أصبحنا مستعدون لاستقبال موسم فصل الشتاء، بإقليم محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك بعد مراجعة أعمال حملة صيانة المحطات وتطهير بيارات وشنايش وشبكات ومطابق الصرف الصحي، لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول أو أي أحداث طارئة قد تحدث.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي بمحافظات إقليم القناة،" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها الإنتاجية للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، استعدادا لاستقبال موسم الشتاء، إضافة إلى تطهير كافة الشبكات والمطابق وشنايش وبالوعات الأمطار، لافتا إلى أنه جاري إجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

وأكد عصمت، إنه تم الانتهاء من مراجعة صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، بالإضافة إلى مراجعة وصيانة سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع وبصفة مستمرة كافة معدات وسيارات الشركة في محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، والتي شملت مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن ذلك يأتى فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ.