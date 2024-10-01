محافظ أسيوط يوجه بإزالة الاشغالات بميدان أسماء الله الحسنى بالأزهر

خلال جولة ميدانية

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بإزالة إشغالات الأكشاك والمقاهي المحمولة على تروسيكلات بميدان أسماء الله الحسني بمنطقة الأزهر بحي شرق مدينة أسيوط والذي يعد من أكثر الميادين الحيوية بمدينة أسيوط وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة في حركة المواطنين والسيارات، ومنع التعدي على حرم الطريق والإلتزام بالمساحات المخصصة، وتحقيق أعلى درجة من الانضباط والالتزام.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وإسلام عوض مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة.

حيث لاحظ محافظ أسيوط – خلال جولته الميدانية بحي شرق مدينة أسيوط - وجود تروسيكلات بميدان أسماء الله الحسنى بمنطقة الأزهر تقوم بافتراش الميدان ووضع كراسي بمنتصف الطريق وتقدم الشيشة وعلى الفور وجه المحافظ مسئولي حي شرق بإزالة كافة الاشغالات من الميدان، موجهاً بتوفير أكشاك لأصحاب هذه التروسيكلات لتقديم مشروبات فقط ومنع الشيشة وذلك مراعاة لظروفهم الإجتماعية بحيث تكون أكشاك حضارية في المناطق المقرر فيها إنشاء أكشاك بنطاق الحي فضلاً عن إلزام أصحاب الأكشاك المتواجدة بالشارع بالالتزام بحدود الأكشاك وعدم افتراش الرصيف والشارع لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

كما التقى المحافظ، عدداً من الأهالي بمنطقة الأزهر واستمع لمطالبهم، مؤكداً تقديم كامل الدعم للأهالي لتحقيق الواجهة الحضارية والجمالية والانضباط في الشوارع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يحقق أفضل خدمات للمواطنين.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس حي شرق بالمتابعة المستمرة ورفع كافة الإشغالات أولاً بأول وعدم السماح بالتعدي على الرصيف وعلى الطريق العام وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على الظواهر السلبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لأسيوط.