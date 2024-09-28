بحوث الصحة الحيوانية ينفذ 32 ندوة إرشادي في 12 محافظة

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية 32 ندوة إرشادية ودورات تدريبية استهدفت شباب الخريجين، مربي الماشية، الأغنام، الدواجن، وربات البيوت، بالإضافة إلى دورات تدريبية لطلبة الجامعات. تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

تم تنظيم الندوات والدورات التدريبية في ١٢ محافظات هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، المنيا،الاسكندرية؛ الغربية، المنوفية، الفيوم؛الوادي الجديد؛ القليوبية، والمنصورة. وجاء تنظيمها بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري، وكليات الطب البيطري، والإرشاد الزراعي، والنقابات الفرعية للأطباء البيطريين.

وقد شارك في هذة الندوات والدورات التدريبية أكثر من ٥٥٠ شخصًا من الفئات المستهدفة في أكثر من ٣٢ قرية وأسواق الطيور الحية. تضمنت المحاور الأساسية للتوعية أهمية التحصينات الوقائية الدورية ضد الأمراض الوبائية، والتوعية بأمراض مثل السعار، جدري القرود، البروسيلا، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكيفية الوقاية منها والرعاية الصحيحة لقطيع الحلاب. كما تم توعية ربات البيوت بطرق الذبح الآمن للطيور الحية في الأسواق، وأهمية الأمن الحيوي في المزارع، إضافة إلى مناقشة الأمراض الطفيلية وخطورتها على صحة الحيوان.

استهدفت الدورات التدريبية تأهيل شباب الخريجين وطلبة الجامعات على المهارات الفنية وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى تدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة في التشخيص وكيفية مراقبة سلسلة الإنتاج الغذائي لضمان منتج صحي آمن. كما تناولت كيفية تقليل وتفادي الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الثروة الحيوانية.

شهدت الفعاليات مشاركة كبيرة من المترددين في أسواق الطيور الحية بمحافظة الشرقية، حيث تم التركيز على الممارسات الصحية في التعامل مع الطيور وطرق الذبح الآمن